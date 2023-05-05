Золото стабілізувалося на рекордно високому рівні, напередодні даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі

Ціни на золото в п'ятницю коливалися нижче за рекордні максимуми, оскільки трейдери зафіксували недавній прибуток, а ринки зберігають обережність напередодні ключових даних з праці в США, які, як очікується, вплинуть на грошово-кредитну політику.

Спотові ціни на золото досягли рекордно високого рівня на початку цього тижня після того, як Федеральна резервна система підвищила відсоткові ставки, але намітила більш суворий підхід до подальшого підвищення ставок. Ринки сприйняли це як ознака того, що центральний банк потенційно може призупинити річний цикл підвищення ставок.

Попит на жовтий метал як прихісток також був підкріплений погіршенням настроїв через банківську кризу в США після краху First Republic Bank на початку цього тижня. Ринки тепер побоюються, що регіональний кредитор PacWest Bancorp може стати наступною кісточкою доміно, оскільки банківська система США страждає від різкого підвищення процентних ставок.

Спот-золото на початку торгів у п'ятницю залишається на рівні $2049,89 за унцію, після короткочасного досягнення рекордного максимуму $2080,72 за унцію наприкінці середи. Ф'ючерси на золото з постачанням у червні залишилися без змін на рівні 2056,40 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму 2082,80 доларів за унцію раніше.

Обидва інструменти мали вирости цього тижня від 3% до 3,6%, що стало їх найкращим тижневим приростом майже за два місяці.

Слабкість долара також вплинула на ціни на зливки, оскільки долар упав після засідання ФРС, йдучи за зниженням прибутковості казначейських облігацій США.

В даний час основна увага приділяється даним про зайнятість у несільськогосподарському секторі США за квітень, які мають бути опубліковані пізніше. Хоча очікується, що дані покажуть деяке охолодження ринку праці, будь-які індикатори зростання можуть посилити побоювання щодо подальшого підвищення ставок ФРС.

Тим не менш, ціни ф'ючерсів на ФРС показують, що ринки оцінюють із ймовірністю понад 90%, що центральний банк у червні збереже відсоткові ставки на колишньому рівні. Перспектива паузи ФРС у поєднанні з погіршенням економічних умов може бути гарною ознакою для золота, з огляду на те, що зростання ставок збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами.

Ціни на інші дорогоцінні метали у п'ятницю стабілізувалися. Ф'ючерси на срібло залишилися без змін на рівні 26,323 доларів за унцію, а ф'ючерси на платину впали на 0,2% до 1052,15 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли, оскільки китайські ринки знову відкрилися після свята Золотого тижня, а останні дані показали, що споживчі витрати та попит на поїздки по країні відновилися.

Але мідь, як і раніше, залишається в червоній зоні вже третій тиждень поспіль, оскільки ринки побоюються, що погіршення економічних умов знизить попит на цей метал. Виробнича активність у Китаї також несподівано знизилася у квітні.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 3,8608 доларів за фунт і знизилися на 0,8% за тиждень.