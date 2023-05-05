Американські індекси просіли, оскільки PacWest підживлює побоювання щодо більш глибокої банківської кризи

Волл-стріт у четвер закрилася зниженням після того, як рішення PacWest вивчити стратегічні варіанти посилило побоювання щодо здоров'я американських кредиторів та вдарило по акціях регіональних банків, а також JPMorgan Chase, Wells Fargo & Co та інших великих фінансових гравців.

Акції PacWest Bancorp впали на 51% після того, як компанія підтвердила, що вивчає стратегічні варіанти, включаючи продаж. Акції регіонального кредитора та інших банків нещодавно впали через побоювання посилення банківської кризи.

Акції Western Alliance Bancorp впали майже на 39%, а торги акціями кілька разів припинялися. На мінімумі сесії акції Western Alliance впали більш ніж на 60% і кредитор спростував повідомлення про те, що вивчає потенційний продаж.

Comerica та Zion Bancorporation втратили близько 12%. Індекс регіональних банківських послуг KBW впав на 3,5%, відскочивши від сесійного мінімуму, що знизився приблизно на 7%.

Канадська група Toronto-Dominion Bank Group скасувала операцію з придбання First Horizon Corp за 13,4 млрд доларів, що спричинило падіння акцій американського банку на 33%.

«Регіональні банки та посилення умов кредитування чинять тиск на ринок, оскільки інвестори намагаються переглянути наше становище з точки зору кредитних циклів і стандартів банківського кредитування, а також коли може статися потенційна рецесія», - сказав Чже Шень, керуючий директор зі стратегії диверсифікації в TIFF Інвестиційний менеджмент.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як індикатор страху Волл-стріт, виріс до 21 пункту, найвищого рівня з кінця березня.

З 11 галузевих індексів S&P 500 дев'ять знизилися, на чолі з фінансовими показниками, знизившись на 1,29%, за якими були втрати в послугах зв'язку на 1,26%.

S&P 500 знизився на 0,72% і завершив сесію на позначці 4061,22 пунктів. Це була четверта поспіль сесія зниження, перша смуга з лютого.

Індекс Nasdaq знизився на 0,49% до 11 966,40 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,86% до 33 127,74 пунктів.

Обсяг на біржах США був відносно великим: було продано 12,0 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,5 млрд акцій за попередні 20 сесій.

У неділю регулюючі органи конфіскували проблемний First Republic Bank, а JPMorgan Chase погодився викупити більшу частину його активів, що стало найбільшим банкрутством американського банку з часів фінансової кризи 2008 року.

Оскільки інвестори дедалі більше стурбовані розширенням банківської кризи та економічним спадом, ціни на ф'ючерси на процентні ставки в США тепер мають на увазі, що трейдери здебільшого очікують, що Федеральна резервна система США знизить ставки до липневого засідання центрального банку, згідно з FedWatch Tool CME Group.

ФРС у середу підвищила відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, а голова Джером Пауелл заявив, що ще зарано говорити з упевненістю про те, що цикл підвищення ставок закінчився, оскільки головною проблемою залишається інфляція.

Серед найбільших банків США JPMorgan втратив 1,4%, а Wells Fargo - 4,25%.

Дані в четвер показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, збільшилася минулого тижня, оскільки ринок праці поступово пом'якшується на тлі вищих процентних ставок, які охолоджують попит в економіці.

Акції Apple Inc впали на 1%, оскільки виробник iPhone повинен опублікувати квартальні результати після закриття торгів, включаючи оновлену інформацію про кошти, виділені на викуп.

Акції Moderna Inc підскочили на 3,2% після вищих, ніж очікувалося, продажів вакцини проти COVID-19 у першому кварталі.

Акції Qualcomm Inc впали на 5,5% після того, як прогнози розробників чіпів на третій квартал не виправдали оцінок, тоді як Paramount Global Inc впала приблизно на 28% після того, як не виправдалися оцінки виручки за перший квартал на тлі слабкого рекламного ринку у її телевізійному бізнесі.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 2,4 до 1.

S&P 500 показав 4 нових максимуми та 27 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 47 нових максимумів та 412 нових мінімумів.