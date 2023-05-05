Coinbase припинить видавати біткоїн-позики

Криптовалютна біржа Coinbase припинить видавати кредити користувачам у межах програми Coinbase Borrow з 10 травня 2023 року, передає Bloomberg.

Лист з попередженням про згортання операцій отримали клієнти платформи. Програма дозволяє користувачам брати позики у розмірі до $1 млн під заставу до 30% цифрових активів у першій криптовалюті. Річна відсоткова ставка дорівнює 8,7%. Однак ця послуга доступна лише у деяких американських штатах.

Дані: The Cardano Times.

Попри суперечки з американськими регуляторами, знайомі з ситуацією особи запевнили, що закриттю програми передували інші причини:

«Ми регулярно проводимо оцінку наших продуктів, щоб бути впевненими, що ми надаємо пріоритет сервісам, які цікавлять користувачів найбільше».

У компанії запевнили, що згортання програми не вплине на вже відкриті позики.

У березні представники SEC розпочали розслідування діяльності криптовалютної біржі Coinbase. Американський регулятор підозрює компанію у порушенні законів стосовно цінних паперів.

Згодом біткоїн-біржа подала позов до суду з проханням змусити представників Комісії внести ясність щодо регулювання криптоіндустрії.