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Coinbase припинить видавати біткоїн-позики
22:04 04.05.2023 |
Криптовалютна біржа Coinbase припинить видавати кредити користувачам у межах програми Coinbase Borrow з 10 травня 2023 року, передає Bloomberg.
Лист з попередженням про згортання операцій отримали клієнти платформи. Програма дозволяє користувачам брати позики у розмірі до $1 млн під заставу до 30% цифрових активів у першій криптовалюті. Річна відсоткова ставка дорівнює 8,7%. Однак ця послуга доступна лише у деяких американських штатах.
Попри суперечки з американськими регуляторами, знайомі з ситуацією особи запевнили, що закриттю програми передували інші причини:
«Ми регулярно проводимо оцінку наших продуктів, щоб бути впевненими, що ми надаємо пріоритет сервісам, які цікавлять користувачів найбільше».
У компанії запевнили, що згортання програми не вплине на вже відкриті позики.
У березні представники SEC розпочали розслідування діяльності криптовалютної біржі Coinbase. Американський регулятор підозрює компанію у порушенні законів стосовно цінних паперів.
Згодом біткоїн-біржа подала позов до суду з проханням змусити представників Комісії внести ясність щодо регулювання криптоіндустрії.
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