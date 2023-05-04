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Європейські акції падають; інвестори з побоюванням чекають на рішення ЄЦБ

12:02 04.05.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки впали у четвер, оскільки інвестори переварили потік квартальних корпоративних доходів напередодні останнього рішення Європейського центрального банку щодо грошово-кредитної політики.

О 03:45 за східним часом (07:45 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% нижче, FTSE 100 у Великій Британії - на 0,2%, а CAC 40 у Франції - на 0,2%.

ЄЦБ знаходиться в центрі уваги в четвер, і очікується, що центральний банк посилить грошово-кредитну політику наприкінці сесії, піднявши відсоткові ставки всьоме після лідерства Федеральної резервної системи США в середу.

Однак розмір збільшення залишається незрозумілим.

Більшість очікує, що офіційні особи піднімуть базову ставку на чверть пункту до 3,25% після того, як з'являться ознаки стабілізації базової інфляції та посилення умов кредитування. Але не можна виключати більшого підвищення на 50 базисних пунктів, оскільки загальна інфляція залишається підвищеною на рівні 7%.

У середу ФРС підвищила відсоткову ставку на 25 базисних пунктів, довівши діапазон ставок за федеральними фондами до 5%-5,25%, найвищого рівня з серпня 2007 року, але також дала зрозуміти, що може призупинити річний цикл підсилення в червні.

Напередодні ухвалення рішення до списку економічних даних включено підсумкові індекси ділової активності у сфері послуг для більшої частини Європи, а також ціни виробників єврозони за березень, які, як очікується, продемонструють падіння на 1,7% порівняно з попереднім місяцем та річне зростання на 5,9%.

Сезон квартальних звітів у четвер продовжився повним ходом: акції Shell виросли майже на 3% після того, як найбільша нафтова компанія повідомила про солідний чистий прибуток у першому кварталі в розмірі 9,65 млрд доларів, перевершивши прогнози, оскільки високі доходи від торгівлі паливом компенсували зниження цін на нафту та газ.

Акції BMW впали на 0,4% після того, як німецький автовиробник попередив про високі витрати, що зберігаються, і зростаючу конкуренцію: продажі впали на 1,9% в Європі і на 6,6% в Китаї, в той час як акції конкуруючого Volkswagen впали на 0,6% після повідомлення про падіння операційного прибутку.

Акції ArcelorMittal впали на 1,2% після того, як другий за величиною виробник сталі у світі повідомив про набагато нижчий показник основного прибутку в першому кварталі, ніж у попередньому році, незважаючи на те, що на початку року він мав «хороше зростання».

Акції Anheuser Busch Inbev зросли на 0,4% після того, як найбільша у світі пивоварна компанія повідомила про більш високий, ніж очікувалося, прибуток, чому сприяло різке підвищення цін.

Акції Capgemini впали на 0,7% після того, як французька ІТ-консалтингова група повідомила про слабше зростання виручки в першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року, пославшись на напружену економічну ситуацію.
За матеріалами: investing.com
 

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