Фактів незаконного обігу зброї в Україні немає, - ЄС

В Євросоюзі не бачать жодних фактів масового незаконного обігу зброї, пов'язаного з війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні.

Під час засідання робочої групи зі стрілецької зброї Конференції учасників Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності прозвучало, що агресивна війна РФ проти України збільшила загрозу незаконного обігу стрілецької зброї в ЄС та інших регіонах.

Однак, з 2019 року ЄС підтримує Україну в зусиллях по запобіганню незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

"Ми пам'ятаємо про дезінформаційні кампанії, запущені Росією щодо цієї загрози. Дозвольте мені підкреслити, що до цього часу не було виявлено широкомасштабного незаконного обігу стрілецької зброї у зв'язку з війною. Ми можемо сказати, що у нас добра і широка співпраця з українським урядом, і ми вдячні йому за те, що він визначив цю загрозу як пріоритетну", - заявили у Євросоюзі.

