Долар падає після паузи у сигналах ФРС; банківські проблеми підірвали довіру

Долар упав по відношенню до більшості основних валют у четвер після того, як Федеральна резервна система США припустила можливість паузи у своєму агресивному циклі підсилення, хоча ринки були пригнічені неприйняттям ризику на тлі падіння акцій регіональних банків США.

ФРС у середу підвищила свою базову процентну ставку овернайт на чверть процентного пункту, як і очікувалося, але при цьому виключила із формулювань своєї політичної заяви те, що вона «передбачає» подальше підвищення ставок.

Це призвело до значного падіння долара США та зниження прибутковості казначейських облігацій, при цьому трейдери сприйняли коментарі як сигнал про досягнення піку ставок у США та перейшли до зниження ставок наприкінці цього року.

На азіатських торгах у четвер британський фунт тримався приблизно на рівні 11-місячного максимуму $1,2590, досягнувши цього рівня на попередній сесії.

Ринки в Японії залишаються закритими через свято.

Востаннє євро виріс на 0,2% до 1,1083 долара, заграючи зі своїм недавнім річним піком.

"Найпомітнішою частиною (цієї) заяви був розділ, в якому викладалися перспективи політики в майбутньому, оскільки FOMC пом'якшив свої формулювання щодо необхідності додаткового посилення грошово-кредитної політики", - сказав Джей Брайсон, головний економіст Wells Fargo.

«Можливо, буде потрібне додаткове посилення... але FOMC, схоже, не робить попередніх зобов'язань щодо ще одного підвищення ставки 14 червня».

Індекс долара США востаннє знизився на 0,12% до 101,11 після падіння на понад 0,6% на попередній сесії.

Грошові ринки в даний час очікують, що ФРС збереже відсоткові ставки на своєму наступному засіданні у червні і заклала у ціну зниження ставок приблизно на 80 базисних пунктів з липня до кінця року.

До очікувань того, що ФРС незабаром доведеться почати пом'якшення грошово-кредитних умов, додалися побоювання з приводу хвилювань у банківському секторі, посилені новинами про те, що PacWest Bancorp вивчає стратегічні варіанти, внаслідок чого його акції та акції інших регіональних кредиторів США впали на післяринкових торгів.

Кредитор з Лос-Анджелеса сподівається уникнути долі інших регіональних кредиторів, взятих під контроль регулюючими органами США в останні два місяці, активно знаходячи рішення, яке зміцнить його фінанси, повідомило джерело Reuters.

Обережне ставлення до ризику забезпечило хорошу підтримку японській єні - традиційному прихістку за часів ринкових потрясінь: валюта зросла до долара трохи більш ніж на 0,1% до 134,51.

У середу вона підскочила на понад 1%, чому сприяло зниження прибутковості казначейських облігацій США.

Чутливі до ризику австралійський та новозеландський долари також впали на азійських торгах, при цьому австралійський долар упав на 0,32% до 0,6649 долара.

Ківі востаннє впав на 0,1% до 0,62235 доларів.

«У США багато побоювань щодо банківського сектору та кредитної кризи. Це кредитна подія, яка досить швидко позначається на економіці», - сказав Джаррод Керр, головний економіст Kiwibank.

«Тому я думаю, що центральні банки, включаючи ФРС, досягли або дуже близькі до піку своїх відсоткових ставок».

Далі у центрі уваги знаходиться Європейський центральний банк (ЄЦБ), де очікується, що політики ЄЦБ підвищать відсоткові ставки на сьомому засіданні поспіль пізніше у четвер.