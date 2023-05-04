Спотові ціни на золото досягли рекордно високого рівня, оскільки ФРС сигналізує про потенційну паузу

Ціни на золото продовжили нещодавнє зростання у четвер, ненадовго досягнувши рекордно високого рівня після того, як Федеральна резервна система підвищила відсоткові ставки, але відзначили жорсткіший підхід до подальшого підвищення ставок на тлі погіршення економічних умов.

Спотове золото зросло на 0,9% до $2056,24 за унцію на початку торгів у четвер після зростання до рекордного максимуму $2080,72 за унцію наприкінці середи. Ф'ючерси на золото зросли на 1,3% до 2064,15 долара за унцію і торгувалися трохи нижче за рекордний максимум 2020 року в 2089,20 долара за унцію.

Жовтий метал виграв від збільшення попиту на безпечний прихісток, оскільки голова ФРС Джером Пауелл попередив, що економічне зростання сповільнюється і що умови кредитування, ймовірно, ще більше посиляться на тлі зростання тиску на банки США.

Це супроводжувалося тривалим обвалом акцій американських банків, оскільки крах First Republic Bank на початку цього тижня викликав відродження побоювань щодо банківської кризи у США.

У повідомленнях ЗМІ йдеться, що регіональний кредитор PacWest Bancorp розглядає можливість продажу на тлі погіршення ринкових умов, припускаючи, що це може стати наступною кісточкою доміно, яка впаде через найгірший банківський крах у США з 2008 року.

Пауелл також дав зрозуміти, що ФРС була близька до досягнення пікових відсоткових ставок і що банк значно використовуватиме підхід, заснований на даних, «від засідання до зборів» до майбутніх рішень щодо ставок. У середу ФРС підвищила ставки на 25 базисних пунктів, досягнувши найвищого рівня за 16 років.

Хоча це може призвести до подальшого підвищення ставок з огляду на те, що інфляція в США, як і раніше, значно перевищує цільовий діапазон ФРС, аналітики вважають, що погіршення економічних умов у країні викликає паузу в циклі підвищення ставок.

«Оскільки умови кредитування швидко посилюються після недавніх банківських стресів, ми вважаємо, що це стане піком відсоткових ставок, а рецесійні сили мають призвести до зниження відсоткових ставок наприкінці цього року», - пишуть аналітики ING у замітці.

Пауза в майбутніх підвищеннях ставок і потенційна рецесія в США є бугаєвим аргументом на користь золота, оскільки інвестори шукають притулку в жовтому металі. Долар також відступив після заяви ФРС, як і прибутковість казначейських облігацій США.

Інші дорогоцінні метали також зросли у четвер. Ф'ючерси на срібло підскочили на 1,5%, а ф'ючерси на платину додали 0,4%.

Серед промислових металів ціни на мідь дещо покращали через послаблення долара. Але за тиждень вони торгувалися зі зниженням на тлі побоювань, що погіршення економічного зростання сильно знизить попит на червоний метал.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% - до $3,8563 за фунт. Опитування Reuters показало, що червоний метал може трохи зрости протягом найближчих місяців, але слабкі економічні умови, особливо в Китаї, можуть обмежити будь-яке значне зростання.