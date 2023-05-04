Волл-стріт падає через невизначеність щодо подальшого курсу ставки ФРС

Американські фондові індекси завершили торги в середу зниженням, змінивши зростання після того, як коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла змусили інвесторів задуматися про те, яким буде наступний крок Центрального банку США щодо підвищення процентних ставок.

Індекси спочатку зросли після заяви ФРС. Він підвищив процентні ставки на чверть процентного пункту, як і очікувалося, і дав зрозуміти, що може призупинити подальше підвищення.

Одностайне рішення підняло базову процентну ставку овернайт центрального банку США до діапазону 5,00-5,25%, що є 10-м підвищенням поспіль із березня 2022 року.

Акції почали непритомніти після прес-конференції, шо відбулася за цим рішенням. Пауелл сказав, що ФРС, як і раніше, вважає інфляцію занадто високою, і сказав, що ще зарано говорити про те, що цикл підвищення ставок закінчився.

"ФРС продовжує ходити натягнутим канатом, і це означає, що вони намагаються знайти баланс між своєю репутацією у боротьбі з інфляцією і спробами спроектувати м'яку посадку", - сказав Майкл Ароне, головний інвестиційний стратег State Street Global. Консультанти у Бостоні.

Усі основні сектори S&P 500 закрилися в мінусі, найбільше впали енергетичний та фінансовий сектори. Регіональний банківський індекс KBW знизився на 0,9%, продовживши різкі втрати цього тижня.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 270,29 пунктів, або 0,8%, до 33 414,24 пунктів, S&P 500 - на 28,83 пунктів, або 0,70%, до 4090,75 пунктів, а Nasdaq Composite - на 55,18 пунктів, або 0,46%, до 12 025,33 пунктів.

Напередодні сесії інвестори з нетерпінням чекали на будь-які сигнали від центрального банку США про те, чи буде підвищення в середу останнім на даний момент.

"Кожен, хто сподівався на схильність до цього сценарію, не схоже, щоб він це зрозумів", - сказав Алан Ланц, президент Alan B. Lancz & Associates Inc., інвестиційної консалтингової фірми, що базується в Толедо, штат Огайо. "Це непереконливо".

Інвестори побоюються, що вищі ставки зрештою приведуть економіку до рецесії.

Раніше дані показали, що приватні роботодавці США збільшили кількість наймів у квітні, але показали ознаки уповільнення ринку праці після кількох підвищень ставок.

Окремий звіт показав, що у квітні сектор послуг США зберігав стійкі темпи зростання, але вищі ціни чинники виробництва свідчить про те, що інфляція може залишатися високої протягом деякого часу.

Акції Advanced Micro Devices впали на 9,3% після того, як виробник чіпів прогнозував квартальні продажі нижче за оцінки через слабкий ринок ПК.

Обсяг на біржах США становив 12,03 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,51 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що зростають, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,44 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,00 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 24 нових 52-тижневих максимуми та 12 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 64 нових максимуми та 266 нових мінімумів.