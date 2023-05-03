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Європейські акції зростають; банківський сектор на підйомі
12:10 03.05.2023 |
Європейські фондові ринки в середу торгувалися з підвищенням, оскільки загалом позитивні результати банківського сектора підвищили впевненість напередодні завершення важливого засідання Федеральної резервної системи з питань політики.
О 03:55 за східним часом (07:55 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався з підвищенням на 0,5%, FTSE 100 у Великій Британії додав 0,5%, а CAC 40 у Франції додав 0,5%.
Сезон квартальних звітів дав європейським інвесторам їжу для роздумів, оскільки вони чекають на останні політичні новини від Федеральної резервної системи, які будуть опубліковані пізніше в ході сесії.
Занепокоєння щодо стану банківської системи США після краху First Republic Bank у вихідні дні, найбільшого банкрутства банку США після фінансової кризи 2008 року, призвело до різких втрат у вівторок.
Проте тон у Європі оптимістичніший, банківський сектор регіону виглядає набагато здоровішим.
Акції UniCredit зросли більш ніж на 6% після того, як найбільший банк Італії підвищив свій прогноз на рік після того, як приєднався до аналогічних компаній, що повідомили про вищий, ніж очікувалося, прибутки в першому кварталі.
Акції BNP Paribas зросли на 0,4% після того, як продаж найбільшого банку єврозони в першому кварталі перевершив ринкові очікування, чому сприяла перевага його торгового бізнесу.
Акції Lloyds зросли на 0,3% після того, як британський кредитор повідомив про прибуток до оподаткування у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів = 1,2515 долара США) у першому кварталі, що вище за оцінки, хоча цьому числу сприяло зниження знецінення кредитів.
Акції Lufthansa впали на 3,5% після того, як німецька авіакомпанія повідомила про чергові квартальні збитки, незважаючи на те, що вона очікувала високого попиту на святкові поїздки цього літа, що допоможе їй досягти своїх цілей на весь рік, тоді як акції Aston Martin впали на 3,2% після того, як виробник розкішних автомобілів повідомив про квартальні збитки до оподаткування.
Тим не менш, у середу зростання обмежене, оскільки ринки очікують оголошення Федеральної резервної системи за відсотковими ставками та наступної прес-конференції пізніше під час сесії.
Очікується, що центральний банк США підніме ставки на чверть пункту, тому велику увагу буде приділено голові ФРС Джерому Пауелл, і інвестори, ймовірно, проаналізують його коментарі, щоб побачити, чи можливі скорочення цього року, а також його погляди на стан фінансової системи.
Повернувшись до Європи, основним економічним звітом стане березневий показник безробіття в єврозоні, який, як очікується, залишиться на рівні 6,6%.
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