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У Binance вказали на репутаційну шкоду від ChatGPT
10:49 03.05.2023 |
Біткоїн-біржа Binance заявила, що ChatGPT став інструментом з поширення дискредитації щодо її голови Чанпен Чжао. Про це пише Fortune.
За словами представників платформи, останніми тижнями вони отримали чимало запитів стосовно причетності Чжао до Комуністичної партії Китаю (КПК).
Це включало шквал листів з офісів американських конгресменів, які посилалися на розмову з ChatGPT. Чат-бот стверджував, що CZ розробив платформу соціальних мереж для China National Petroleum Corp.
Директор зі стратегії біржі Патрік Хіллман розповів, що Binance безуспішно намагалася відтворити розмову з ChatGPT, питаючи безпосередньо про зв'язки Чжао та КПК. Однак сформувавши конкретне питання про державну нафтову корпорацію, їм вдалося знайти фейкові твердження.
Коли вони попросили надати джерела інформації, ChatGPT видав підроблену сторінку Чжао в LinkedIn та посилання на статтю у Forbes від 2018 року.
Публікація виявилася недоступною та відображала помилку «не знайдено».
Невідомо, чи публікував колись журнал розглянуту історію і чи існувала вона взагалі. У Forbes не прокоментували справжність сторінки.
Binance тривалий час спростовує зв'язки Чжао із КПК. У компанії назвали «сміхотворними» твердження ChatGPT, що CZ нібито працював у державній нафтовій компанії. За їхніми словами, на той час він мав навчатися в старшій школі.
«Особливо сумно бачити, як кілька людей при владі поширюють дезінформацію такого типу, коли її можна було б спростувати навіть за найпростішого рівня перевірки фактів», - сказав Хіллман.
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