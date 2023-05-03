Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Binance вказали на репутаційну шкоду від ChatGPT

10:49 03.05.2023 |

Фінанси

 

Біткоїн-біржа Binance заявила, що ChatGPT став інструментом з поширення дискредитації щодо її голови Чанпен Чжао. Про це пише Fortune.

За словами представників платформи, останніми тижнями вони отримали чимало запитів стосовно причетності Чжао до Комуністичної партії Китаю (КПК).

Це включало шквал листів з офісів американських конгресменів, які посилалися на розмову з ChatGPT. Чат-бот стверджував, що CZ розробив платформу соціальних мереж для China National Petroleum Corp.

У Binance вказали на репутаційну шкоду від ChatGPT

 Твердження ChatGPT щодо причетності CZ до державної нафтової корпорації. Дані: ChatGPT.

У Binance вказали на репутаційну шкоду від ChatGPT

 

Директор зі стратегії біржі Патрік Хіллман розповів, що Binance безуспішно намагалася відтворити розмову з ChatGPT, питаючи безпосередньо про зв'язки Чжао та КПК. Однак сформувавши конкретне питання про державну нафтову корпорацію, їм вдалося знайти фейкові твердження.

Коли вони попросили надати джерела інформації, ChatGPT видав підроблену сторінку Чжао в LinkedIn та посилання на статтю у Forbes від 2018 року.

Публікація виявилася недоступною та відображала помилку «не знайдено».

Невідомо, чи публікував колись журнал розглянуту історію і чи існувала вона взагалі. У Forbes не прокоментували справжність сторінки.

Binance тривалий час спростовує зв'язки Чжао із КПК. У компанії назвали «сміхотворними» твердження ChatGPT, що CZ нібито працював у державній нафтовій компанії. За їхніми словами, на той час він мав навчатися в старшій школі.

«Особливо сумно бачити, як кілька людей при владі поширюють дезінформацію такого типу, коли її можна було б спростувати навіть за найпростішого рівня перевірки фактів», - сказав Хіллман.


У Binance вказали на репутаційну шкоду від ChatGPT

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1066
  0,1627
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3710  0,04 0,12 37,9597  0,02 0,06
EUR 40,8039  0,10 0,26 41,6735  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес