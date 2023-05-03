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Долар зайняв оборону після даних із зайнятості; ФРС у фокусі

08:48 03.05.2023 |

Фінанси

 

Долар був стриманий у середу під тиском ведмежих даних щодо ринку праці США, оскільки інвестори турбувалися про стелю боргу США та ризики банківського сектора, очікуючи на політичне рішення Федеральної резервної системи.

У березні кількість вакансій у США скоротилася третій місяць поспіль, а кількість звільнень збільшилася до найвищого рівня за більш ніж два роки, що дає надію на те, що пом'якшення на ринку праці може допомогти ФРС у боротьбі з інфляцією.

Індекс долара, який вимірює валюту США до шести конкурентів, знизився на 0,029% до 101,820 після падіння на 0,245% у вівторок.

Очікується, що центральний банк США підніме процентні ставки на 25 базисних пунктів, коли він завершить дводенне засідання в середу, і увага інвесторів буде зосереджена на тому, чи ФРС натякає на паузу чи подальше посилення політики.

«Реакція валют залежатиме від того, чи вважатимуть заяви після зустрічі і прес-конференція «яструбиними» або «голубиними», - сказав Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної та сталої економіки Commonwealth Bank of Australia.

«Ми очікуємо, що голова FOMC Пауелл буде агресивний порівняно з очікуваннями ринку, тому що інфляція надто висока, а ринок праці надто напружений, хоча обидва індикатори останнім часом просуваються у правильному напрямку».

Ринки оцінили 86-відсоткову можливість підвищення на 25 базисних пунктів у середу, як показав інструмент CME FedWatch, але очікують, що центральний банк знизить ставки до кінця року.

Засідання ФРС проходить на тлі того, що фінансові ринки США трясе від краху банку First Republic Bank, а також побоювань, що без підвищення стелі боргу 1 червня в уряду можуть закінчитися кошти.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій упала на 13,3 базисних пунктів до 3,440% у вівторок, а прибутковість 30-річних казначейських облігацій впала на 8,5 базисних пунктів. Оскільки Японія закрита на свято, казначейські облігації не торгувалися вранці в середу.

Тим часом євро виріс на 0,12% до 1,1012 долара після зростання на 0,2% напередодні чергового засідання Європейського центрального банку в четвер.

Дані у вівторок показали, що інфляція в єврозоні прискорилася минулого місяця, але зростання базових цін несподівано сповільнилося, що додало аргументів на користь меншого підвищення відсоткової ставки ЄЦБ.

Згідно з ціноутворенням на ринках деривативів, трейдери вважають, що існує приблизно 85-відсоткова ймовірність підвищення ЄЦБ на 25 базисних пунктів у четвер і 15-відсоткова ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів.

Рета Абе, економіст із глобальних ринків та казначейського відділу Sumitomo Mitsui Banking Corporation, сказав, що ринки враховують більше підвищення ставок у єврозоні, ніж у США.

«Якщо різниця в курсах між двома регіонами стане очевиднішою, DXY (індекс долара) може впасти нижче за позначку 100».

Австралійський долар зріс на 0,06% до 0,667 долара наступного дня після того, як Резервний банк Австралії здивував ринки, піднявши відсоткову ставку до 3,85%, і заявив, що для стримування інфляції може знадобитися подальша жорсткість.

Ківі зріс на 0,35% по відношенню до долара США до 0,623 долара, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні 1,2479 долара, що на 0,12% більше за день.

Японська єна зміцнилася на 0,11% до 136,40 за долар, компенсувавши частину втрат минулого тижня, коли Банк Японії дотримувався своєї надм'якої грошово-кредитної політики.
За матеріалами: investing.com
 

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