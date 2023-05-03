Азіатські акції падають через розорення банків, очікується підвищення ставки ФРС

Більшість азіатських акцій впали в середу, при цьому втрати були зміщені у бік фінансових акцій, оскільки крах у банках США поширився, тоді як інвестори також виявляли обережність перед завершенням засідання Федеральної резервної системи.

Обсяги регіональних торгів були дещо стримані через ринкові вихідні в Китаї та Японії.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найгірші результати за день, а акції великих нафтогазових компаній опинилися під тиском через падіння нафтових цін на 5% у вівторок. Гонконгські акції компаній PetroChina та China Petroleum & Chemical Corp втратили понад 4% кожна.

Банки-важковаговики HSBC і Standard Chartered втратили 0,7% і 2,1% відповідно.

Акції азіатських банків впали, йдучи за аналогічними одноденними втратами в банках США після того, як екстрене поглинання First Republic Bank компанією JPMorgan Chase & Co викликало побоювання з приводу ширшої кризи ліквідності в банківському секторі США. В результаті індекси Уолл-стріт впали більш ніж на 1%.

Австралійський ASX 200 найбільше постраждав від банківського краху: чотири найбільші банки країни - Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corp, ANZ Group та National Australia Bank - впали більш ніж на 2% кожен.

Ф'ючерси Nifty 50 впали на 0,5% на торгах у Сінгапурі, що свідчить про слабке відкриття індійських бірж через слабкість акцій великих банків.

Акції азіатських технологічних компаній також впали за слабкішими, ніж очікувалося, результатами Advanced Micro Devices Inc, які підтвердили уповільнення глобального попиту на напівпровідники. Тайванський зважений індекс упав на 0,4%, тоді як південнокорейський KOSPI втратив 0,8%.

Ширші азіатські ринки відступили, оскільки інвестори скинули ризиковані активи перед сьогоднішнім завершенням засідання Федеральної резервної системи. Очікується, що центральний банк підвищить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, оскільки прямує до подальшого стримування інфляції.

Але ринки розійшлися в думках щодо того, чи буде назріваюча банківська криза та погіршення економічних умов достатнім, щоб підштовхнути ФРС до призупинення циклу підвищення ставок.

Інфляція в США перебуває значно вище за цільовий діапазон ФРС, і банк також не дав жодних ознак того, що планує пом'якшити свою яструбину позицію. Будь-які сигнали про подальше підвищення ставок ФРС, ймовірно, ще більше стурбують азіатські акції з огляду на те, що вищі відсоткові ставки знижують привабливість активів з високим ризиком.

Побоювання з приводу уповільнення економічного зростання також вплинули на азіатські ринки цього тижня після низки м'якших, ніж очікувалося, виробничих даних із Китаю, США, Великобританії та єврозони.