Золото зміцнилося понад 2000 доларів на тлі занепокоєння ФРС та банкурутства банків

Ціни на золото мало змінилися на початку азіатських торгів у середу, але були підтримані підвищеним попитом на прихісток на тлі побоювань щодо банківської кризи і невизначеності щодо грошово-кредитної політики перед рішенням Федеральної резервної системи за ставкою.

Жовтий метал різко виріс у вівторок, оскільки акції банків США зіткнулися з хвилею продажів після того, як за посередництва уряду поглинання First Republic Bank компанією JPMorgan Chase & Co викликало побоювання, що кілька інших регіональних кредиторів США зіштовхнулися із проблемами платоспроможності.

Акції регіональних банків, таких як PacWest Bancorp та Western Alliance Bancorporation, впали на 15-30%.

Розорення банків також відбулося незадовго до завершення засідання ФРС того ж дня, коли очікується, що банк підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Спотове золото не змінилося на рівні 2017,01 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 2025,80 долара за унцію до 21:58 за східним часом (1:58 за Грінвічем). Обидва інструменти підскочили на 1,7% у вівторок, що стало найбільшим внутрішньоденним зростанням майже за місяць.

Попит на зливки також був підтриманий побоюваннями з приводу дефолту США після того, як міністр фінансів Джанет Йеллен попередила, що найбільша економіка світу потенційно зіткнеться з крайнім терміном виконання своїх зобов'язань 1 червня. Попередження пролунало, коли законодавці-республіканці та демократи посварилися через те, наскільки збільшити ліміт боргу Конгресу.

Але невизначеність перед засіданням ФРС обмежила зростання золота. У той час як очікується, що центральний банк підвищить відсоткові ставки, ринки не впевнені у можливій паузі у річному циклі підвищення ставок ФРС.

Інфляція в США, як і раніше, значно вища за цільовий діапазон ФРС, і центральний банк показав, що він планує пом'якшити свою яструбину позицію.

Проте золото та інші нерентабельні активи можуть отримати підвищену підтримку, якщо ФРС оголосить про паузу, враховуючи, що зростання відсоткових ставок збільшує альтернативні витрати на володіння такими активами.

Інші дорогоцінні метали практично не змінилися: ф'ючерси на платину знизилися на 0,1%, а на срібло зросли на 0,1%.

Серед промислових металів ціни на мідь продовжили падіння після падіння майже на 1,8% на попередній сесії після низки слабких показників виробничої активності по всьому світу.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,2% - до $3,8575 за фунт.