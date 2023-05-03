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Coinbase запустила біржу з торгівлі криптодеривативами
23:40 02.05.2023 |
Представники криптовалютної біржі Coinbase заявили про запуск міжнародної платформи з торгівлі ф'ючерсами на цифрові активи на тлі конфлікту з регуляторами США.
Проєкт отримав назву Coinbase International Exchange. Біржа пропонує користувачам торгівлю безстроковими ф'ючерсами на біткоїн та Ethereum. Платформа надаватиме клієнтам леверидж до 5х. Усі торговельні операції відбуватимуться у стейблкоїні USDC.
Користуватися сервісом можуть інституціональні клієнти за межами юрисдикції США, зазначили у компанії.
«Безстрокові ф'ючерсні контракти складають 75% від глобального обсягу криптовалютного трейдингу у 2022 році [...] Створення біржі деривативів допоможе оновити фінансову систему», - йдеться у пресрелізі.
Також у документі зазначили, що підприємство «співпрацює» з фінансовим регулятором Бермудських островів BMA.
У березні 2023 року Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) розпочала розслідування діяльності криптовалютної біржі Coinbase. Американський регулятор підозрює компанію у порушенні законів стосовно цінних паперів.
Згодом представники компанії подали зустрічний позов проти SEC.
У квітні CEO Coinbase Браян Армстронг попередив про імовірність зміни юрисдикції для ведення бізнесу через невизначеність у нормативному середовищі Сполучених Штатів.
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