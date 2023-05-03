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Мінфін залучив 12 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій зросла

22:41 02.05.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 2 травня, розмістило державні облігації на 12,01 млрд грн (у еквіваленті).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Від розміщення гривневих ОВДП з терміном погашення 1 рік під 18,5% було залучено 111 грн.

Водночас дворічні папери під 19,69% розмістили на 4,5 млрд грн - ставка порівняно з минулим тижнем зросла із 19,6%.

Крім цього, Мінфін розмістив ОВДП з терміном обігу 2,8 роки під 19,75% - вдалось залучити 3,12 млрд грн.

Також від розміщення річних доларових ОВДП під 4,85% вдалося залучити 118,31 млн дол.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 78* 79
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226450 Дорозміщення UA4000227193
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт.,  10 000 000
Дата розміщення 02.05.2023 02.05.2023
Дата оплати за придбані облігації 03.05.2023 03.05.2023
Дата сплати відсотків 13.09.2023 09.08.2023
Дата сплати відсотків 13.03.2024 07.02.2024
Дата сплати відсотків  07.08.2024
Дата сплати відсотків  05.02.2025
Дата сплати відсотків  06.08.2025
Розмір купонного платежу однією облігацію 80.00 98.50
Номінальний рівень дохідності, % 16.00 19.70
Термінобігу (днів) 315 826
Дата погашення 13.03.2024 06.08.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 611 003 000 4 267 722 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 111 003 000 4 267 722 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 794 320 000 12 339 014 000
Кількість поданих заявок, шт. 29 7
Кількість задоволених заявок, шт. 28 7
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 19.00 19.70
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.50 19.65
Встановлена дохідність, % 18.50 19.70
Середньозважена дохідність, % 18.50 19.69
Надходження до бюджету 111 187 264.98 4 457 715 451.94

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 80* 81
Код випуску облігацій Дорозміщення UA 4000227409 (Ном. в ін.вал. США) Первинне розміщення UA4000227490
номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт.  
Дата розміщення 02.05.2023 02.05.2023
Дата оплати за придбані облігації 03.05.2023 03.05.2023
Дата сплати відсотків  23.08.2023
Дата сплати відсотків  21.02.2024
Дата сплати відсотків  21.08.2024
Дата сплати відсотків  19.02.2025
Дата сплати відсотків  20.08.2025
Дата сплати відсотків  18.02.2026
Розмір купонного платежу однією облігацію - 98.75
Номінальний рівень дохідності, % 4.85 19.75
Термінобігу (днів) 323 1022
Дата погашення 21.03.2024 18.02.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 123 368 000 3006000000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 123 368 000 3006000000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 147 467 000 3006000000
Кількість поданих заявок, шт. 71 3
Кількість задоволених заявок, шт. 71 3
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.85 19.75
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.85 19.75
Встановлена дохідність, % 4.85 19.75
Середньозважена дохідність, % 4.85 19.75
Надходження до бюджету 118 306 210.96 3 116 861 280.00

* - військові облігації
За матеріалами: Економічна правда
 

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