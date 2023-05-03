Мінфін залучив 12 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій зросла

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 2 травня, розмістило державні облігації на 12,01 млрд грн (у еквіваленті).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Від розміщення гривневих ОВДП з терміном погашення 1 рік під 18,5% було залучено 111 грн.

Водночас дворічні папери під 19,69% розмістили на 4,5 млрд грн - ставка порівняно з минулим тижнем зросла із 19,6%.

Крім цього, Мінфін розмістив ОВДП з терміном обігу 2,8 роки під 19,75% - вдалось залучити 3,12 млрд грн.

Також від розміщення річних доларових ОВДП під 4,85% вдалося залучити 118,31 млн дол.





Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 78* 79 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226450 Дорозміщення UA4000227193 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., 10 000 000 Дата розміщення 02.05.2023 02.05.2023 Дата оплати за придбані облігації 03.05.2023 03.05.2023 Дата сплати відсотків 13.09.2023 09.08.2023 Дата сплати відсотків 13.03.2024 07.02.2024 Дата сплати відсотків 07.08.2024 Дата сплати відсотків 05.02.2025 Дата сплати відсотків 06.08.2025 Розмір купонного платежу однією облігацію 80.00 98.50 Номінальний рівень дохідності, % 16.00 19.70 Термінобігу (днів) 315 826 Дата погашення 13.03.2024 06.08.2025 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 611 003 000 4 267 722 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 111 003 000 4 267 722 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7 794 320 000 12 339 014 000 Кількість поданих заявок, шт. 29 7 Кількість задоволених заявок, шт. 28 7 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 19.00 19.70 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 18.50 19.65 Встановлена дохідність, % 18.50 19.70 Середньозважена дохідність, % 18.50 19.69 Надходження до бюджету 111 187 264.98 4 457 715 451.94

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 80* 81 Код випуску облігацій Дорозміщення UA 4000227409 (Ном. в ін.вал. США) Первинне розміщення UA4000227490 номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. Дата розміщення 02.05.2023 02.05.2023 Дата оплати за придбані облігації 03.05.2023 03.05.2023 Дата сплати відсотків 23.08.2023 Дата сплати відсотків 21.02.2024 Дата сплати відсотків 21.08.2024 Дата сплати відсотків 19.02.2025 Дата сплати відсотків 20.08.2025 Дата сплати відсотків 18.02.2026 Розмір купонного платежу однією облігацію - 98.75 Номінальний рівень дохідності, % 4.85 19.75 Термінобігу (днів) 323 1022 Дата погашення 21.03.2024 18.02.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 123 368 000 3006000000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 123 368 000 3006000000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 147 467 000 3006000000 Кількість поданих заявок, шт. 71 3 Кількість задоволених заявок, шт. 71 3 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.85 19.75 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.85 19.75 Встановлена дохідність, % 4.85 19.75 Середньозважена дохідність, % 4.85 19.75 Надходження до бюджету 118 306 210.96 3 116 861 280.00

* - військові облігації