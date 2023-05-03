Мінфін залучив 12 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій зросла

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 2 травня, розмістило державні облігації на 12,01 млрд грн (у еквіваленті).
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.
Від розміщення гривневих ОВДП з терміном погашення 1 рік під 18,5% було залучено 111 грн.
Водночас дворічні папери під 19,69% розмістили на 4,5 млрд грн - ставка порівняно з минулим тижнем зросла із 19,6%.
Крім цього, Мінфін розмістив ОВДП з терміном обігу 2,8 роки під 19,75% - вдалось залучити 3,12 млрд грн.
Також від розміщення річних доларових ОВДП під 4,85% вдалося залучити 118,31 млн дол.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 78*
| 79
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000226450
| Дорозміщення UA4000227193
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
|
| 10 000 000
| Дата розміщення
| 02.05.2023
| 02.05.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 03.05.2023
| 03.05.2023
| Дата сплати відсотків
| 13.09.2023
| 09.08.2023
| Дата сплати відсотків
| 13.03.2024
| 07.02.2024
| Дата сплати відсотків
|
| 07.08.2024
| Дата сплати відсотків
|
| 05.02.2025
| Дата сплати відсотків
|
| 06.08.2025
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 80.00
| 98.50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.00
| 19.70
|Термінобігу (днів)
| 315
| 826
| Дата погашення
| 13.03.2024
| 06.08.2025
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 611 003 000
| 4 267 722 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 111 003 000
| 4 267 722 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 7 794 320 000
| 12 339 014 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 29
| 7
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 28
| 7
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 19.00
| 19.70
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 18.50
| 19.65
| Встановлена дохідність, %
| 18.50
| 19.70
| Середньозважена дохідність, %
| 18.50
| 19.69
|Надходження до бюджету
| 111 187 264.98
| 4 457 715 451.94
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 80*
| 81
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA 4000227409 (Ном. в ін.вал. США)
| Первинне розміщення UA4000227490
| номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
|
|
| Дата розміщення
| 02.05.2023
| 02.05.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 03.05.2023
| 03.05.2023
| Дата сплати відсотків
|
| 23.08.2023
| Дата сплати відсотків
|
| 21.02.2024
| Дата сплати відсотків
|
| 21.08.2024
| Дата сплати відсотків
|
| 19.02.2025
| Дата сплати відсотків
|
| 20.08.2025
| Дата сплати відсотків
|
| 18.02.2026
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| -
| 98.75
| Номінальний рівень дохідності, %
| 4.85
| 19.75
|Термінобігу (днів)
| 323
| 1022
| Дата погашення
| 21.03.2024
| 18.02.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 123 368 000
| 3006000000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 123 368 000
| 3006000000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 147 467 000
| 3006000000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 71
| 3
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 71
| 3
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 4.85
| 19.75
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 4.85
| 19.75
| Встановлена дохідність, %
| 4.85
| 19.75
| Середньозважена дохідність, %
| 4.85
| 19.75
|Надходження до бюджету
| 118 306 210.96
| 3 116 861 280.00
* - військові облігації