Долар вагається напередодні засідання Федрезерва

Курс долара США змінюється слабко та різноспрямовано до основних світових валют у ході сесії, інвестори чекають на засідання Федеральної резервної системи (ФРС) та Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Засідання Федрезерва пройде 2-3 травня, і експерти загалом очікують підйому базової процентної ставки американським ЦБ на 25 базисних пунктів (б.п.). Інвестори також чекатимуть від Федрезерва сигналів про те, чи він готовий зробити паузу в циклі посилення політики.

ЄЦБ також проводить засідання цього тижня, його підсумки буде підбито у четвер. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає зростання ставок за кредитами та депозитами ЄЦБ на 25 б.п.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), практично не змінюється в ході торгів, ширший WSJ Dollar Index знижується на 0,05%.

Пара євро/долар за даними на 15:20 кв торгується на рівні $1,0964 порівняно з $1,0976 на закриття попередньої сесії, євро втрачає 0,1%.

Вартість фунта знизилася майже на 0,2% і становить $1,2475 порівняно з $1,2497 напередодні.

Курс долара до єни опустився на 0,1%, до 137,38 єни проти 137,48 єни у понеділок.

Тим часом австралійський долар подорожчав на 1% у парі з доларом США після несподіваного зростання базової ставки Резервним банком Австралії (RBA). Курс австралійської нацвалюти піднявся до $0,6699 із $0,6630 на закриття попередньої сесії.

RBA у вівторок підвищив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) - до 3,85% річних. Це рішення стало несподіванкою для аналітиків. Згідно з консенсус-прогнозу, який наводить Trading Economics, ринок очікував збереження ставки на колишньому рівні.

У квітні австралійський ЦБ не став міняти ставку, зробивши паузу у циклі посилення політики. Статдані за перший квартал показали уповільнення темпів інфляції в Австралії до 7% з 7,8% у четвертому кварталі, і експерти розраховували, що RBA відмовиться від подальшого посилення політики.