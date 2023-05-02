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Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти

14:24 02.05.2023 |

Фінанси, Бізнес

 

Співробітники Нацполіції України у співпраці з ФБР США в ході міжнародної операції ліквідували дев'ять сервісів обміну віртуальних активів, що були здобуті злочинним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, сервіси надавали можливість кіберзлочинцям легалізувати активи, що були отримані в результаті хакерських атак шкідливим програмним забезпеченням та онлайн-шахрайства.

Зазначається, що рекламування послуг з обміну здійснювалось на закритих хакерських форумах. Користувачам пропонували анонімний обмін криптовалют. Завдяки цим біржам обмінювали десятки мільйонів доларів на місяць.

За результатами операції правоохоронці заблокували інфраструктуру мережі, що розміщувалась на серверах у США, країнах Європи та в Україні.

Наразі доменні імена вилучили, а відвідувачам дев'ятьох сайтів відображається банер про конфіскацію домена ФБР.

Досудове розслідування здійснюється за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж та незаконних дій з платіжними картками, електронними грошима (ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України).


Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти

 
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: bitcoin
 

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