Європейські акції зростають; сильні результати HSBC підвищують тонус

Європейські фондові ринки у вівторок значно зросли, чому сприяла позитивна звітність банківського гіганта HSBC напередодні важливого засідання Федеральної резервної системи, а також публікація останніх даних щодо інфляції в єврозоні.

О 03:25 за східним часом (07:25 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, FTSE 100 у Великій Британії додав 0,2%, а CAC 40 у Франції впав на 0,1%.

HSBC, найбільший банк Європи за розміром активів, повідомив про потроїння квартального прибутку, оскільки зростання відсоткових ставок у всьому світі збільшило його дохід і допомогло йому виплатити перші квартальні дивіденди з 2019 року.

Ці блискучі результати допомогли підтримати банківський сектор у Європі: акції HSBC зросли на 4% після складного періоду, коли Credit Suisse під тиском був поглинений швейцарським конкурентом UBS, а три дрібніші банки США впали.

Щодо інших корпоративних новин, акції BP впали на 3,7%, незважаючи на те, що енергетичний гігант повідомив про прибуток у розмірі 5 мільярдів доларів у першому кварталі 2023 року в порівнянні з попередніми трьома місяцями на тлі сильних торгів нафтою та газом.

Тим не менш, це, як і раніше, є падінням з 6,25 млрд доларів, зареєстрованих у першому кварталі 2022 року, і компанія також скоротила свою програму викупу акцій.

Економічні новини дня були неоднозначними, оскільки роздрібні продажі в Німеччині впали на 2,4% у березні, що є серйозним річним падінням на 8,6%, тоді як ціни на житло у Великобританії, згідно з даними від Nationwide, зросли на 0,5% у квітні, піднявшись вперше за вісім місяців у квітні, зупинивши найгірший спад за 14 років.

Попередні дані щодо інфляції в єврозоні за квітень будуть опубліковані пізніше під час сесії і, ймовірно, залишаться підвищеними, що дасть Європейському центральному банку більше підстав для повторного підвищення процентних ставок у четвер.

Прогнозується, що індекс споживчих цін єврозони зросте на 0,9% порівняно з попереднім місяцем у квітні, річний приріст становитиме 7,0%, тоді як базовий показник, який виключає волатильність цін на продукти харчування та енергоносії, зросте на 1,1%. % за місяць та на 5,7% за рік.

Раніше у вівторок Резервний банк Австралії здивував ринки підвищенням ставки на чверть пункту, тоді як більшість із них були налаштовані на те, щоб він утримається, зосередивши увагу на політиках ФРС, які розпочинають своє засідання щодо політики пізніше у вівторок.

Очікується, що центральний банк США оголосить про підвищення ставок на останню чверть пункту, а потім дасть сигнал про паузу, оскільки він оцінює свою річну кампанію посилення.