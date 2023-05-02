ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.05.23

"У нас на сьогодні вже майже 18% стандартів НАТО впроваджено. Стільки ж приблизно у відсотковому вираженні плануємо освоїти до кінця року. Це означає, що ми легко виходимо на 30-35% протягом цього року", - міністр оборони України Олексій Резніков.