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Обсяг непрацюючих кредитів за квартал зріс ще на 2 мільярди, – Нацбанк
09:35 02.05.2023 |
Станом на 1 квітня обсяг непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі за квартал виріс на 2 млрд грн - до 434 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зазначається, що частка непрацюючих кредитів на початок квітня становила 38,8% порівняно з 38,1% на 1 січня.
"Банки продовжують визнавати кредитні втрати - від початку повномасштабної війни обсяги відрахування в резерви під кредити перевищили 107 млрд грн і становлять понад 13% кредитного портфеля, що банки мали наприкінці лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Як додає регулятор, потенційні втрати кредитного портфеля внаслідок війни, економічної кризи та енергетичного терору РФ можуть сягнути 30%. Водночас тривалі повномасштабні бойові дії негативно позначаються на динаміці кредитування.
Загальний обсяг кредитів у першому кварталі скоротився на 14,5 млрд грн або на 1% до 1,119 трлн грн станом на 1 квітня 2023 року.
До повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а кредитний портфель - зростав.
Як повідомлялося, упродовж 2022 року частка NPL в Україні зросла з 30% до 38%. Обсяг непрацюючих кредитів зріс на 87 млрд грн до 432 млрд грн.
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