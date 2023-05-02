Єна впала до 15-річного мінімуму щодо євро, австралійський долар підскочив на фоні розбіжностей центральних банків

Єна продовжила різке падіння у вівторок, досягнувши 15-річного мінімуму по відношенню до євро, оскільки наслідки стійкої голубиної поведінки Банку Японії продовжують давати взнаки через кілька днів після ухвалення рішення.

Тим часом австралійський долар підскочив до тижневого максимуму після того, як Резервний банк Австралії (РБА) здивував підвищенням ставки і дав зрозуміти, що може статися подальше посилення.

Центральний банк підняв відсоткову ставку до 3,85% і заявив, що може знадобитися «певне подальше» посилення, щоб гарантувати, що інфляція повернеться до цільового рівня в розумні терміни.

Австралійська валюта піднялася на 1% до рівня трохи нижче 67 центів США вперше з 25 квітня після того, як більшу частину минулого тижня вона трималася близько 66 центів.

"Я думаю, що РБА тепер думає, що їм потрібно побачити 4 перед грошовою ставкою, перш ніж думати, що вони можуть закінчити", - сказав Рей Аттрілл, голова валютної стратегії в Національному банку Австралії.

"Звичайно, потік даних з квітня був сильним", - додав він. «Дуже ймовірно, що прийде ще один, хоча ще невідомо, чи станеться це у червні».

Євро додав 0,24% до 151,31 єни, найвищого рівня з вересня 2008 року.

Долар США додав 0,21% до 137,74 єни вперше з 8 березня. Зростання вище 137,90 було б найвищим рівнем цього року.

"Ознака того, що Банк Японії не збирається змінювати свою політику негативних процентних ставок найближчим часом, дав спекулянтам зелене світло на відновлення угод по єні", - сказав Нака Мацузава, головний макростратег Nomura Securities щодо Японії.

Продаж активів First Republic Bank компанії JPMorgan Chase & Co також надав інвесторам більше впевненості у перспективах долара, сказав Мацузава.

"Ймовірність того, що ФРС продовжить процес підвищення ставок, а не їх зниження, тепер трохи вище".

Єдина валюта зросла на 0,1% по відношенню до долара до 1,0985 долара, але все ще близька до нижньої межі свого діапазону минулого тижня після того, як нічні дані показали, що виробництво США знизилося до трирічного мінімуму минулого місяця, незважаючи наростання інфляційного тиску.

Це змушує Федеральну резервну систему підвищувати ставки на чверть пункту у середу.

Інвестори будуть зосереджені на тому, чи вказує центральний банк США, що він очікує призупинити підвищення ставок після травня, чи зберігає можливість ще одного підвищення в червні або пізніше.

Потенційно ключ до цього з'явиться у п'ятницю, коли буде опубліковано щомісячні дані щодо зайнятості.

Тим часом очікується, що завтра Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищить ставки сьоме засідання поспіль, при цьому очікується підвищення на 50 базисних пунктів.

Минулого тижня це підняло євро до більш як річного піку на рівні 1,1096 долара.

Навпаки, у п'ятницю Банк Японії вирішив залишити в силі надлегкі налаштування стимулювання і почав перегляд своєї грошово-кредитної політики, який може зайняти 1-1/2 роки, пропонуючи не поспішати з нормалізацією політики.

Рішення ЄЦБ і ФРС, а також дані про зайнятість у США будуть ухвалені, коли Японія відзначатиме свята Золотого тижня, які триватимуть із середи до кінця вихідних.