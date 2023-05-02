Азіатські акції стримані на тлі економічних побоювань. Очікується рішення ФРС

Більшість азіатських фондових ринків у вівторок трималися у вузькому діапазоні через побоювання з приводу погіршення економічного зростання та потенційної банківської кризи, при цьому трейдери також виявляють обережність перед засіданням Федеральної резервної системи, яке має відбутися цього тижня.

Акції азіатських банків і фінансових компаній опинилися під тиском побоювань щодо банківської кризи в США, особливо після того, як First Republic Bank був поглинений JPMorgan Chase & Co в рамках екстреної угоди.

Але обсяги регіональних торгів були обмежені через ринкове свято у Китаї, хоча слабкі економічні дані з країни підірвали ставлення до азійських ринків.

Як показали дані за вихідні, активність у виробничому секторі Китаю, який є флагманом економіки, несподівано знизилася у квітні. Активність у секторі послуг також зросла менше, ніж очікувалося, що вказує на те, що відновлення економіки після COVID вичерпало себе.

Ця тенденція не обіцяє нічого доброго для ширших азіатських економік, враховуючи, що Китай є основним торговим партнером регіону. На даний час ринки очікують, що китайський ринок відкриється в четвер, щоб дізнатися про реакцію фондового ринку країни.

Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,3%, компенсувавши ранні втрати після того, як генеральний директор Джон Лі заявив, що економіка міста зросла на 2,7% у першому кварталі. Очікується, що офіційні дані, які будуть опубліковані пізніше цього ж дня, покажуть, що економіка зросла на 1,9%.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,1%, а австралійський індекс ASX 200 впав на 0,1% напередодні засідання Резервного банку того ж дня. Очікується, що РБА утримуватиме процентні ставки другий місяць поспіль на тлі ознак того, що інфляція досягла свого піку.

Технологічні індекси показали деяке зростання після низки вищих, ніж очікувалося, доходів сектора минулого тижня. Південнокорейський KOSPI додав 0,7%, а тайванський зважений індекс додав 0,3%.

Регіональні ринки слабо випереджали індекси Волл-стріт, які в понеділок закрилися без змін, оскільки трейдери причаїлися перед засіданням ФРС. Очікується, що центральний банк підвищить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів у середу, хоча ринки не впевнені, чи банк сигналізуватиме про подальше підвищення.

Нещодавні дані показали, що інфляція в США в березні була вищою, ніж очікувалося, тоді як окремі дані також вказували на зміцнення ринку праці - дві тенденції, які, ймовірно, призведуть до ще більшого зростання інфляції.

Але, з іншого боку, економічне зростання США, мабуть, також суттєво уповільнюється, що може зменшити можливості ФРС подальшого підвищення ставок.