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Волл-стріт майже без змін після новин про First Republic Bank. Ринки чекають на дії ФРС
07:55 02.05.2023 |
Американські фондові індекси в понеділок майже не змінилися, оскільки інвестори взяли участь в аукціоні First Republic Bank на вихідних і приготувалися до очікуваного підвищення підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою цього тижня.
Регіональний банківський індекс KBW впав на 2,7%, а акції JPMorgan Chase & Co, яка виграла аукціон неспроможного кредитора First Republic, зросли на 2,1%.
JPMorgan заплатить Федеральній корпорації страхування депозитів США 10,6 млрд. доларів за отримання контролю над більшою частиною активів регіонального банку.
Інвестори були стурбовані станом банківської системи після краху двох інших регіональних банків у березні.
"Сподіваюся, це своєрідна остання банківська криза, але в якийсь момент може спливти щось ще", - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку.
Спостерігачі за ринком також перетравили останні економічні новини, які натякнули деяким на те, що ФРС, можливо, доведеться дотримуватись свого циклу посилення найближчим часом. Інститут управління постачанням (ISM) повідомив у понеділок, що його виробничий PMI виріс минулого місяця порівняно з березнем.
Очікується, що ФРС, що підвищує ставки для стримування інфляції, у середу підвищить ставки ще на 25 базових пунктів.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 46,46 пунктів, або 0,14%, до 34 051,7 пунктів; S&P 500 втратив 1,61 пункту, або 0,04%, до 4167,87 пунктів; а Nasdaq Composite впав на 13,99 пунктів, або 0,11%, до 12 212,60 пунктів.
Енергетика впала у більшості основних секторів S&P 500, впавши на 1,3% через зниження цін на сиру нафту.
Однак нещодавні доходи вселили в інвесторів певний затяжний оптимізм, сказав Грискі. Результати за перший квартал компаній S&P 500 переважно перевершили очікування, послабивши економічні побоювання.
«У нас був хороший прибуток у порівнянні з очікуваннями. Аналітики поки що відмовилися від зниження оцінок», - сказав він. «Якби у нас були ставки на цьому рівні... і корпоративна Америка продовжувала б працювати, це було б дуже позитивно».
Нещодавні оптимістичні звіти Alphabet Inc, Microsoft Corp та Meta Platforms дозволили еталонному індексу S&P 500 піднятися у п'ятницю другий місяць поспіль.
Технологічний індекс S&P 500 зріс у понеділок на 0,2%, частково компенсувавши денну слабкість.
Обсяг на біржах США становив 10,24 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,37 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.
Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 1,36 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,17 до 1 сприяло зниженню.
S&P 500 показав 35 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 88 нових максимумів та 188 нових мінімумів.
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