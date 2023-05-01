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Mastercard оголосила про запуск рішення верифікації для криптотранзакцій
14:16 01.05.2023 |
Платіжний гігант Mastercard представила Web3-рішення для перевірки користувачів і «зменшення можливостей для зловмисників» у блокчейн-сегменті.
Mastercard Crypto Credential передбачає створення інфраструктури для підвищення надійності взаємодії між блокчейн-компаніями та користувачами.
Зокрема, рішення передбачає створення ідентифікатора облікових даних для засвідчення криптоадрес з боку Mastercard.
Для розвитку ініціативи компанія співпрацює разом з постачальниками криптовалютних гаманців Bit2Me, Lirium, Mercado Bitcoin і Uphold. Наразі вони займаються проєктом із забезпечення переказів між США та країнами Латинської Америки і Карибського басейну.
Крім того, Mastercard працює з Aptos Labs, Ava Labs, Polygon Labs і The Solana Foundation.
Раніше повідомлялося, що платіжний гігант розробляє програмне забезпечення Crypto Secure. Інструмент покликаний допомогти банкам виявляти та блокувати транзакції на криптобіржах, схильних до шахрайських практик.
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