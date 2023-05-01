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АНАЛІТИКА

Mastercard оголосила про запуск рішення верифікації для криптотранзакцій

14:16 01.05.2023 |

Фінанси

 

Платіжний гігант Mastercard представила Web3-рішення для перевірки користувачів і «зменшення можливостей для зловмисників» у блокчейн-сегменті.

Mastercard Crypto Credential передбачає створення інфраструктури для підвищення надійності взаємодії між блокчейн-компаніями та користувачами.

Зокрема, рішення передбачає створення ідентифікатора облікових даних для засвідчення криптоадрес з боку Mastercard.

Для розвитку ініціативи компанія співпрацює разом з постачальниками криптовалютних гаманців Bit2Me, Lirium, Mercado Bitcoin і Uphold. Наразі вони займаються проєктом із забезпечення переказів між США та країнами Латинської Америки і Карибського басейну.

Крім того, Mastercard працює з Aptos Labs, Ava Labs, Polygon Labs і The Solana Foundation.

Раніше повідомлялося, що платіжний гігант розробляє програмне забезпечення Crypto Secure. Інструмент покликаний допомогти банкам виявляти та блокувати транзакції на криптобіржах, схильних до шахрайських практик.


Mastercard оголосила про запуск рішення верифікації для криптотранзакцій
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin, Mastercard
 

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