Mastercard оголосила про запуск рішення верифікації для криптотранзакцій

Платіжний гігант Mastercard представила Web3-рішення для перевірки користувачів і «зменшення можливостей для зловмисників» у блокчейн-сегменті.

Mastercard Crypto Credential передбачає створення інфраструктури для підвищення надійності взаємодії між блокчейн-компаніями та користувачами.

Зокрема, рішення передбачає створення ідентифікатора облікових даних для засвідчення криптоадрес з боку Mastercard.

Для розвитку ініціативи компанія співпрацює разом з постачальниками криптовалютних гаманців Bit2Me, Lirium, Mercado Bitcoin і Uphold. Наразі вони займаються проєктом із забезпечення переказів між США та країнами Латинської Америки і Карибського басейну.

Крім того, Mastercard працює з Aptos Labs, Ava Labs, Polygon Labs і The Solana Foundation.

Раніше повідомлялося, що платіжний гігант розробляє програмне забезпечення Crypto Secure. Інструмент покликаний допомогти банкам виявляти та блокувати транзакції на криптобіржах, схильних до шахрайських практик.







