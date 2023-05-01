Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на 104 мільярди

За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 899 пільгових кредитів на загальну суму 3,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 60 756 кредитів на загальну суму 193,68 млрд грн, з яких 40 114 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 82,75 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 25 934 кредитних договори на загальну суму 104,06 млрд грн.

Із них 2,06 млрд грн - на інвестиційні цілі; 7,19 млрд грн - як антикризові кредити; 4,33 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 29,11 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 56,47 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.