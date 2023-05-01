НБУ у квітні скоротив інтервенції до $1,37 млрд - мінімуму з початку війни

Національний банк України (НБУ) у квітні скоротив продаж валюти на ринку до $1,374 млрд із $1,674 млрд у березні та $2,459 млрд у лютому, це мінімальний рівень із початку війни.

Згідно з інформацією на сайті центробанку, обсяг купівлі у квітні залишився мінімальним - $4 млн проти $5 млн у березні.

У результаті, як зазначає НБУ, його чисті валютні інтервенції минулого місяця знизилися до $1,370 млрд з $1,674 млрд у березні і $2,431 млрд у лютому.

Як повідомлялося, у зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України за березень зросли на 10%, або на $3 млрд - до $31,88 млрд. У квітні очікують на їх подальше значне зростання.

