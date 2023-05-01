Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ у квітні скоротив інтервенції до $1,37 млрд - мінімуму з початку війни

12:51 01.05.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) у квітні скоротив продаж валюти на ринку до $1,374 млрд із $1,674 млрд у березні та $2,459 млрд у лютому, це мінімальний рівень із початку війни.

Згідно з інформацією на сайті центробанку, обсяг купівлі у квітні залишився мінімальним - $4 млн проти $5 млн у березні.

У результаті, як зазначає НБУ, його чисті валютні інтервенції минулого місяця знизилися до $1,370 млрд з $1,674 млрд у березні і $2,431 млрд у лютому.

Як повідомлялося, у зв'язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України за березень зросли на 10%, або на $3 млрд - до $31,88 млрд. У квітні очікують на їх подальше значне зростання.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2693
  0,1371
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4173  0,04 0,10 38,0543  0,03 0,07
EUR 40,8370  0,04 0,09 41,7593  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес