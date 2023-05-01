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АНАЛІТИКА

Долар зростає, вся увага прикута до Федеральної резервної системи

09:44 01.05.2023 |

Фінанси

 

Долар США виріс на європейських торгах у понеділок, на які вплинули ранні свята, на початку тижня, який включає засідання Федеральної резервної системи та Європейського центрального банку з опрацювання політики, а також щомісячний звіт про зайнятість у США.

О 02:05 за східним часом (06:05 за Грінвічем) індекс долара, який відстежує курс долара по відношенню до кошика із шести інших валют, торгувався з підвищенням на 0,2% до 101,570.

Головною подією тижня стане завершення останнього засідання Федерального комітету з відкритих ринків, який, як очікується, у середу підвищить цільову ставку кредитування ще на 25 базисних пунктів - 10 підвищення поспіль з березня минулого року.

Проте це може виявитися кінцем циклу посилення ФРС, оскільки показники зростання за перший кварталвказали на досить швидке уповільнення економіки.

Крім того, наприкінці тижня буде опубліковано щомісячний звіт про зайнятість у США, який, як очікується, покаже, що економіка додала 180 тисяч робочих місць. Незважаючи на те, що це досі солідний показник, це означає третій місяць поспіль уповільнення зростання кількості робочих місць.

Оскільки Європейський центральний банк і Банк Англії, як очікується, будуть більш агресивними, ніж ФРС, у найближчі місяці, спекулянти посилили свою чисту ведмежу позицію щодо долара США по відношенню до основних конкурентів до максимуму з червня 2021 року, як показали дані Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами.

Європейський центральний банк також зустрінеться цього тижня, у четвер, і очікується, що політики санкціонують ще одне підвищення ставок, хоч розмір підвищення залишається під питанням.

Дані щодо інфляції споживчих цін у єврозоні, що вийшли у вівторок, можуть стати вирішальним фактором, при цьому базовий ціновий тиск, ймовірно, залишиться неприйнятно високим, вказуючи на підвищення ставки на 50 базисних пунктів.

Однак, якщо дані банківського кредитування покажуть, що умови кредитування значно посилилися, аргументи на користь меншого підвищення ставок будуть підкріплені.

"Дилема ЄЦБ полягатиме між жорсткою базовою інфляцією, яка вимагає подальшого підвищення ставок, і нещодавніми подіями в банківському секторі, які вимагають поступовості", - зазначають аналітики Morgan Stanley у замітці.

«Рішення, на наш погляд, буде компромісним, включаючи підвищення на 25 базисних пунктів і повторну активацію прогнозу за ставкою вперед, тісно пов'язаного з даними, що надходять».

Пара EUR/USD впала на 0,1% до 1,1006, при цьому активність, ймовірно, буде обмеженою з огляду на те, що велика частина Європи насолоджується святом Дня праці.

GBP/USD впав на 0,2% до 1,2553 за тихий тиждень у Великій Британії, коли чиновники вступили в період відключення перед своїм рішенням 11 травня.

Пара AUD/USD зросла на 0,4% до 0,6635, пара USD/JPY зросла на 0,5% до 136,94, тоді як пара USD/CNY практично не змінилася на рівні 6,9121.
За матеріалами: investing.com
 

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