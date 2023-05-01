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Перекази трудових мігрантів упали на 11,7%

07:51 01.05.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень-березень 2023 року склав 2 924 млн доларів, що на 11,7% менше, ніж роком раніше (3 312 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за березень 2023 року надійшло 1044 млн доларів, що на 3,4% більше, ніж роком у березні минулого року (1010 млн доларів).

НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

За даними НБУ за 2022 рік, в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).

Національний банк прогнозує збільшення переказів трудових мігрантів до України у 2023 році до 16 млрд доларів. Це з тим, що люди більше працевлаштовуватимуться.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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