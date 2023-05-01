Банки скоротили ввезення доларів та євро через зменшення попиту

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у березні 2023 року, становив $770 млн. Це на $91,6 млн менше, ніж у лютому. Про це повідомляє Національний банк України.

Обсяг завезеної валюти скоротився після локального піку на початку року.

За даними НБУ, у березні з України вивезли $36,0 млн, що на $5,3 млн більше, ніж у лютому ($30,7 млн).

Водночас обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за січень-березень 2023 року склав $2924 млн, що на 11,7% менше, ніж роком раніше ($3312 млн).

За даними НБУ, за березень 2023 року надійшло $1044 млн, що на 3,4% більше, ніж роком у березні минулого року ($1010 млн). За 2022 рік в Україну надійшло $12,973 млрд, що на 7,5% менше, ніж роком раніше ($14,019 млрд).