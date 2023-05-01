Волл-стріт закрилась у плюсі, оскільки високі доходи компенсують побоювання з приводу уповільнення зростання





Фондові індекси США зросли в п'ятницю після того, як сильні звіти про доходи від Exxon та Intel компенсували побоювання з приводу попередження Amazon про уповільнення зростання, тоді як економічні дані посилили очікування на те, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки цього тижня.

Акції Exxon Mobil Corp зросли на 1,3% після досягнення історичного максимуму, оскільки нафтова компанія повідомила про рекордний прибуток у першому кварталі завдяки зростанню видобутку нафти і газу, що також призвело до зростання енергетичного індексу S&P на 1,5%.

Акції виробника чіпів Intel Corp зросли на 4% після того, як компанія заявила, що валовий прибуток покращиться у другому півріччі.

Тим не менш, Amazon.com Inc впала на 4%, що стало найбільшим одноденним збитком з початку лютого, незважаючи на кращі, ніж очікувалося, квартальні результати, оскільки вони сигналізували про подальше уповільнення зростання її бізнесу в галузі хмарних обчислень. Це вплинуло на споживчий дискреційний індекс, який знизився на 0,04%.

Після закриття ринку акції First Republic Bank впали на 49% до 1,77 долара після повідомлень про те, що регіональний банк знаходиться на стадії банкрутства. Це сталося після падіння банку на 43% під час чергової торгової сесії.

Але еталонний індекс S&P 500 виріс за тиждень так само, як і за день, і зафіксував другий поспіль щомісячний приріст. Цьому сприяли вищі, ніж очікувалося, доходи компаній із мегакапіталізацією, включаючи Alphabet Inc, Microsoft Corp та Meta Platforms Inc.

«Доходи цього тижня загалом виявилися кращими, ніж люди очікували. Було багато песимізму, але минулий тиждень показав, що сезон зовсім не перетворюється на сезон поганих доходів», - сказав у п'ятницю Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія.

Він сказав, що інвестори можуть як і раніше виявляти обережність напередодні результатів Apple Inc, які мають бути опубліковані поточного тижня, засідання Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) та звіту про зайнятість у США за квітень.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 272 пункти, або 0,8%, до 34 098,16 пунктів, S&P 500 додав 34,13 пунктів, або 0,83%, до 4 169,48 пунктів, а Nasdaq Composite додав 84, 35 пунктів, або 0,69%, до 12 226,58 пунктів.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як «індикатор страху Волл-стріт», закрився зі зниженням на 1,25 пункту до 15,78, що стало найнижчим показником закриття з листопада 2021 року.

За місяць S&P виріс на 1,5%, тоді як Dow додав 2,5%, а Nasdaq був трохи вищим. За тиждень S&P виріс на 0,9% відповідно до тижневого приросту Dow, а Nasdaq виріс на 1,3%.

Серед 11 галузевих секторів S&P 500 найбільше зростання показало енергетика, а найбільший спад - комунальні послуги, які впали на 0,2%.

Економічно чутливий індекс Dow Transportation зріс на 1,6% на день, але втратив 2,7% на тиждень.

Аналітики тепер очікують, що прибуток компаній S&P 500 за перший квартал впаде на 1,9% порівняно з минулим роком порівняно з падінням на 5,1%, що очікується на початку квітня, за даними Refinitiv.

Джон Правін, спів-директор з інформаційних технологій у Paleo Leon Inc у Прінстоні, штат Нью-Джерсі, сказав, що економічні дані в п'ятницю зміцнили очікування перед засіданням ФРС наступного тижня і послабили побоювання з приводу різкого уповільнення.

Дані показали, що споживчі витрати в США не змінилися в березні, в той час як інфляційний тиск залишався сильним, підживлюючи очікування того, що ФРС цього тижня підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Інші дані показали, що економічне зростання в США в першому кварталі сповільнилося більше, ніж очікувалося, а падіння споживчої довіри у квітні посилило побоювання з приводу рецесії.

ФРС опублікувала докладну і різку оцінку своєї нездатності виявити проблеми та домогтися їх виправлення в Silicon Valley Ban до краху американського кредитора і пообіцяла жорсткіший нагляд і суворіші правила для банків.

У той час як банківський індекс S&P 500 закрився з підвищенням на 1,1%, акції First Republic впали на звичайній сесії та після закриття.

Власник Snapchat Snap Inc впав на 17% після того, як він попередив, що результати наступного кварталу можуть не відповідати цілям Волл-стріт, тоді як акції Pinterest Inc впали на 15,7% після того, як платформа для обміну зображеннями прогнозувала зростання виручки у другому кварталі нижче за оцінки.

Акції Cloudflare Inc впали на 21% через невтішний прогноз виручки від постачальника хмарних послуг, а акції Colgate-Palmolive Co зросли на 2,4% після підвищення річного прогнозу органічного продажу з розрахунку на постійне підвищення цін.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 3,00 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,91 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 25 нових 52-тижневих максимумів та 2 нових мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 66 нових максимумів та 136 нових мінімумів.

На біржах США з рук до рук перейшло 11,32 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,46 млрд за останні 20 сесій.