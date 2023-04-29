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АНАЛІТИКА

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $444,7 млн

23:56 28.04.2023 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень 24-28 квітня зменшився до $444,74 млн, порівняно із рекордним за останні два місяці обсягом $560,07 млн тижнем раніше.

Як свідчать статистичні дані регулятора, минулого тижня НБУ відновив купівлю валюти у незначних обсягах, придбавши $2,68 млн.

Усього з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $64,98 млн, тоді як продав $8,62 мільярда.

Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком попереднього тижня, 17-21 квітня, підскочив до $560,1 млн з $242,9 млн тижнем раніше.

Учасники ринку пов'язували це побоюваннями, спричиненими тимчасовою забороною ввезення української агропродукції до Польщі, Угорщини та Словаччини, а також нестабільною роботою зернового коридору, яка ставить під питання його продовження після 18 травня.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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