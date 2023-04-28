Кабмін просить Нацбанк розблокувати валютні платежі для туркомпаній

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 28 квітня, рекомендував Національному банку дозволити переказ валюти за кордон для туристичних компаній для оплати готельних послуг, квитків та екскурсій.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Відповідні зміни внесено у Перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів, затверджений постановою уряду №153 від від 24 лютого 2022 року для протидії виведенню валюти з країни.

За словами Мельничука, до Переліку "з метою відновлення ринку туристичних послуг" включено:

* послуги з тимчасового розміщення (проживання), а також повʼязані з цим супутні послуги (готельні послуги, послуги з організації харчування в закладах громадського харчування, послуги з організації дозвілля в культурно-розважальних закладах, організація та надання трансферів, оренда транспорту);

* послуги з придбання квитків на авіаційний, залізничний, автомобільний, річковий, морський транспорт, бронювання та оплати круїзів, оренди морських і річкових човнів, катерів та інших суден;

* послуги з організації екскурсійного обслуговування, міжнародних заходів спортивного, виставкового, ділового та подієвого призначення; послуги з бронювання пакетів туристичних послуг.

Згодом у Мінекономіки підтвердили, що вказаним рішенням уряд пропонує дозволити туроператорам та турагентам витрачати придбану в Україні валюту на розрахунки із закордонними партнерами за туристичні послуги.

За словами очільниці міністерства Юлії Свириденко, орієнтовний обсяг потреби у переказі валюти за кордон туристичними компаніями на 2023 рік складає $250-300 млн.

Вона уточнила, що через валютні обмеження туроператори переводять свої операції за кордон, якщо ж надати їм можливість працювати із України, то це надасть змогу забезпечити надходження до державного бюджету від $55 млн до $70 млн.