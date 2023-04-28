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Кабмін просить Нацбанк розблокувати валютні платежі для туркомпаній
Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 28 квітня, рекомендував Національному банку дозволити переказ валюти за кордон для туристичних компаній для оплати готельних послуг, квитків та екскурсій.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Відповідні зміни внесено у Перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі), за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів, затверджений постановою уряду №153 від від 24 лютого 2022 року для протидії виведенню валюти з країни.
За словами Мельничука, до Переліку "з метою відновлення ринку туристичних послуг" включено:
* послуги з тимчасового розміщення (проживання), а також повʼязані з цим супутні послуги (готельні послуги, послуги з організації харчування в закладах громадського харчування, послуги з організації дозвілля в культурно-розважальних закладах, організація та надання трансферів, оренда транспорту);
* послуги з придбання квитків на авіаційний, залізничний, автомобільний, річковий, морський транспорт, бронювання та оплати круїзів, оренди морських і річкових човнів, катерів та інших суден;
* послуги з організації екскурсійного обслуговування, міжнародних заходів спортивного, виставкового, ділового та подієвого призначення; послуги з бронювання пакетів туристичних послуг.
Згодом у Мінекономіки підтвердили, що вказаним рішенням уряд пропонує дозволити туроператорам та турагентам витрачати придбану в Україні валюту на розрахунки із закордонними партнерами за туристичні послуги.
За словами очільниці міністерства Юлії Свириденко, орієнтовний обсяг потреби у переказі валюти за кордон туристичними компаніями на 2023 рік складає $250-300 млн.
Вона уточнила, що через валютні обмеження туроператори переводять свої операції за кордон, якщо ж надати їм можливість працювати із України, то це надасть змогу забезпечити надходження до державного бюджету від $55 млн до $70 млн.
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