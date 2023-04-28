Фінансові новини
- |
- 28.04.23
- |
- 15:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Євро падає на даних щодо ВВП; єна слабшає, оскільки Банк Японії підтримує наднизькі ставки
14:40 28.04.2023 |
Євро впав у п'ятницю після того, як економічні дані намалювали змішану картину зростання та інфляції в єврозоні, посиливши невизначеність щодо розміру очікуваного підвищення процентної ставки Європейським центральним банком наступного тижня.
Попередні дані показали, що валовий внутрішній продукт у єврозоні збільшився на 0,1% у першому кварталі, що нижче за очікування в опитуванні Reuters на 0,2%.
Дві найбільші економіки єврозони, Німеччина та Франція, перебували у стагнації або майже не зростали, оскільки зростання експорту було компенсоване зниженням внутрішнього споживання домогосподарствами та їх урядами. Але економіка Іспанії та Італії зросла більше, ніж очікувалося, завдяки пожвавленню торгівлі.
"Розбіжність, яка не полегшує завдання ЄЦБ", - сказав Карстен Бжескі, керівник відділу макроекономічних даних ING Global.
Потік даних щодо інфляції також був неоднозначним.
Євро впав на 0,4% до 1,0986 доларів, але залишився на рівні останнього річного курсу.
За словами аналітиків, єдина валюта очікує на місячне зростання на 1,3% на тлі очікувань того, що ЄЦБ ще має підвищити відсоткові ставки.
Але після виходу економічних даних трейдери збільшили свої ставки на те, що наступного тижня ЄЦБ підвищить ставки на 25 базисних пунктів, а не на 50.
За даними Refinitiv, ринок розраховує приблизно на 80% ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів порівняно з приблизно 70% на початку дня.
У п'ятницю Міжнародний валютний фонд закликав ЄЦБ продовжувати підвищувати відсоткові ставки до середини 2024 року, а міністрів фінансів Європейського союзу посилити податково-бюджетну політику, щоб знизити високу інфляцію.
По відношенню до єни євро ненадовго виріс до найвищого рівня з грудня 2014 року до позначки 149,50. Наразі він піднявся на 1,2% до 149,42 єни після того, як Банк Японії залишив без змін свою надлегку грошово-кредитну політику, незважаючи на те, що відмовився від обіцянки підтримувати низькі відсоткові ставки.
ЄНА НА 9-РІЧНОМУ МІНІМУМІ ЩОДО ЄВРО
На першій політичній нараді губернатора Кадзуо Уеди Банк Японії заявив, що, як і очікувалося, підтримуватиме наднизькі відсоткові ставки, і одноголосно вирішив не вносити змін до своєї політики контролю кривої прибутковості (YCC).
Проте центральний банк зняв зобов'язання зберігати відсоткові ставки на «поточному або нижчому рівні» та заявив, що «проведе широкий огляд грошово-кредитної політики».
Єна також різко впала до долара США, знизившись на 1,55% до 136,11, найнижчого рівня з 10 березня.
"Надії на зміну політики були дещо ослаблені оглядом", - сказав Мох Сіонг Сім, валютний стратег Bank of Singapore, додавши, що ймовірна тривалість огляду могла охолодити надії на неминучі зміни в налаштуваннях політики.
"На даний момент результат читається як голубиний".
ЗРОСТАННЯ ДОЛАРА США
Долар США загалом виріс, отримавши підтримку з боку даних, що вказують на все ще стійку інфляцію в Сполучених Штатах, що посилило очікування підвищення ставки на 25 базисних пунктів на засіданні FOMC наступного тижня.
Індекс долара США додав 0,59% до 102,02, досягнувши тижневого максимуму та відскочивши від майже двотижневого мінімуму, досягнутого у середу.
Дані, опубліковані в четвер, показали, що хоча економічне зростання в США в першому кварталі сповільнилося більше, ніж очікувалося, споживчі витрати, що супроводжувалися зростанням інфляції, прискорилися.
"Широко очікується, що наступного тижня ФРС знову підніме акції, але оскільки інфляція залишається стійкою, ми очікуємо, що ФРС залишиться без змін до кінця року, позбавивши надії на розворот політики (у другій половині)", - сказали аналітики Societe Generale.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україну прибули президенти Чехії і Словаччини
ТОП-НОВИНИ
|Радикальна податкова реформа. Посли G7 вперше публічно відреагували на ідеї Офісу президента
|ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА - Залужний
|КС розпочав розгляд справи про офіційне тлумачення положення Конституції України про єдине громадянство
|ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|Євро падає на даних щодо ВВП; єна слабшає, оскільки Банк Японії підтримує наднизькі ставки
|Європейські акції різноспрямовані; ринок стежить за даними про корпоративні доходи, економічне зростання та інфляцію
|НБУ анулював ліцензії СК «ПРОСТО-страхування» у зв'язку з непрозорою структурою власності
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 28.04.23
|Єна падає після рішення Банку Японії, долар прямує до щомісячних втрат
|Азіатські акції відновлюються за зростанням Волл-стріт і оптимізмом Банку Японії
|Ціни на золото падають через сильну інфляцію та дані по праці, які підживлюють побоювання щодо дій ФРС
Бізнес
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем
|Apple, Google, Instagram та YouTube. У ЄС посилять нагляд за рядом онлайн-платформ
|Apple виграла суд проти Epic Games: не потрібно міняти комісію чи дозволяти альтернативні магазини, але треба додати оплату на стороні
|SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США
|SpaceX буде готова здійснити новий запуск ракети Starship через один-два місяці - Маск