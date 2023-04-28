Євро падає на даних щодо ВВП; єна слабшає, оскільки Банк Японії підтримує наднизькі ставки

Євро впав у п'ятницю після того, як економічні дані намалювали змішану картину зростання та інфляції в єврозоні, посиливши невизначеність щодо розміру очікуваного підвищення процентної ставки Європейським центральним банком наступного тижня.

Попередні дані показали, що валовий внутрішній продукт у єврозоні збільшився на 0,1% у першому кварталі, що нижче за очікування в опитуванні Reuters на 0,2%.

Дві найбільші економіки єврозони, Німеччина та Франція, перебували у стагнації або майже не зростали, оскільки зростання експорту було компенсоване зниженням внутрішнього споживання домогосподарствами та їх урядами. Але економіка Іспанії та Італії зросла більше, ніж очікувалося, завдяки пожвавленню торгівлі.

"Розбіжність, яка не полегшує завдання ЄЦБ", - сказав Карстен Бжескі, керівник відділу макроекономічних даних ING Global.

Потік даних щодо інфляції також був неоднозначним.

Євро впав на 0,4% до 1,0986 доларів, але залишився на рівні останнього річного курсу.

За словами аналітиків, єдина валюта очікує на місячне зростання на 1,3% на тлі очікувань того, що ЄЦБ ще має підвищити відсоткові ставки.

Але після виходу економічних даних трейдери збільшили свої ставки на те, що наступного тижня ЄЦБ підвищить ставки на 25 базисних пунктів, а не на 50.

За даними Refinitiv, ринок розраховує приблизно на 80% ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів порівняно з приблизно 70% на початку дня.

У п'ятницю Міжнародний валютний фонд закликав ЄЦБ продовжувати підвищувати відсоткові ставки до середини 2024 року, а міністрів фінансів Європейського союзу посилити податково-бюджетну політику, щоб знизити високу інфляцію.

По відношенню до єни євро ненадовго виріс до найвищого рівня з грудня 2014 року до позначки 149,50. Наразі він піднявся на 1,2% до 149,42 єни після того, як Банк Японії залишив без змін свою надлегку грошово-кредитну політику, незважаючи на те, що відмовився від обіцянки підтримувати низькі відсоткові ставки.

ЄНА НА 9-РІЧНОМУ МІНІМУМІ ЩОДО ЄВРО

На першій політичній нараді губернатора Кадзуо Уеди Банк Японії заявив, що, як і очікувалося, підтримуватиме наднизькі відсоткові ставки, і одноголосно вирішив не вносити змін до своєї політики контролю кривої прибутковості (YCC).

Проте центральний банк зняв зобов'язання зберігати відсоткові ставки на «поточному або нижчому рівні» та заявив, що «проведе широкий огляд грошово-кредитної політики».

Єна також різко впала до долара США, знизившись на 1,55% до 136,11, найнижчого рівня з 10 березня.

"Надії на зміну політики були дещо ослаблені оглядом", - сказав Мох Сіонг Сім, валютний стратег Bank of Singapore, додавши, що ймовірна тривалість огляду могла охолодити надії на неминучі зміни в налаштуваннях політики.

"На даний момент результат читається як голубиний".

ЗРОСТАННЯ ДОЛАРА США

Долар США загалом виріс, отримавши підтримку з боку даних, що вказують на все ще стійку інфляцію в Сполучених Штатах, що посилило очікування підвищення ставки на 25 базисних пунктів на засіданні FOMC наступного тижня.

Індекс долара США додав 0,59% до 102,02, досягнувши тижневого максимуму та відскочивши від майже двотижневого мінімуму, досягнутого у середу.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що хоча економічне зростання в США в першому кварталі сповільнилося більше, ніж очікувалося, споживчі витрати, що супроводжувалися зростанням інфляції, прискорилися.

"Широко очікується, що наступного тижня ФРС знову підніме акції, але оскільки інфляція залишається стійкою, ми очікуємо, що ФРС залишиться без змін до кінця року, позбавивши надії на розворот політики (у другій половині)", - сказали аналітики Societe Generale.