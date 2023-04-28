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Європейські акції різноспрямовані; ринок стежить за даними про корпоративні доходи, економічне зростання та інфляцію

12:27 28.04.2023 |

Фінанси

 

У п'ятницю європейські фондові ринки торгуються різноспрямовано, оскільки інвестори обмірковують нові корпоративні доходи, а також важливі дані щодо регіональної інфляції та економічного зростання.

О 03:45 за східним часом (07:45 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався з підвищенням на 0,2%, тоді як FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,2%, а CAC 40 у Франції - на 0 2%.

Сезон корпоративних звітів продовжився в Європі в п'ятницю, при цьому фондовим ринкам регіону допомогло позитивне закриття на Волл-стріт напередодні, на тлі сильних показників від багатьох компаній на чолі з технологічним гігантом Meta Platforms.

Акції Mercedes Benz впали на 0,3% після того, як німецький виробник автомобілів повідомив про зниження прибутку в річному обчисленні, незважаючи на те, що він підвищив прогноз для свого підрозділу фургонів, вбачаючи вищий попит у США та Китаї.

Акції NatWest Group впали більш ніж на 5% після того, як операційний прибуток британського банку в першому кварталі перевершив очікування. Тим не менш, це відбулося в основному за рахунок резервування меншої, ніж очікувалося, кількості безнадійних кредитів, таким чином поступаючись низці своїх аналогів.

Щодо інших новин, акції Numis зросли майже на 70% після того, як Deutsche Bank погодився купити брокера в рамках угоди, що оцінюється в 410 мільйонів фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів = 1,2485 долара США), що становить премію у розмірі 72% до ціни закриття компанії у четвер.

Окрім корпоративного сектору, інвестори уважно вивчають потік даних про зростання та інфляцію напередодні засідання Європейського центрального банку, що відбудеться наступного тижня.

Очікується, що ЄЦБ підвищить відсоткові ставки на початку травня, але розмір підвищення все ще предмет обговорення, як і майбутні рішення в галузі грошово-кредитної політики.

Земля Північний Рейн-Вестфалія, найгустонаселеніша в Німеччині, опублікувала свій індекс споживчих цін за квітень, який склав 6,8% у річному обчисленні, але все ще перебуває на підвищеному рівні.

Крім того, ІСЦ Франції зріс на 5,9% у річному обчисленні у квітні, випередивши очікувані 5,7%, у той час як ІСЦ Іспанії становив 4,1% у річному обчисленні, що вище 3,3% у попередньому місяці.

Звіт про валовий внутрішній продукт єврозони за перший квартал також буде опублікований пізніше в ході сесії, і очікується, що він зросте на 0,2% у першому кварталі, що є покращенням порівняно з незмінним зростанням у попередні три місяці, річне зростання становило 1, 4%.

Проте дані щодо ВВП Франції та Іспанії, також опубліковані раніше в п'ятницю, вселили надію на несподіване зростання, оскільки обидва вони виявилися сильнішими, ніж очікувалося.

Крім того, міністри фінансів ЄС та керуючі центральними банками проводять зустріч у Стокгольмі.
За матеріалами: investing.com
 

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