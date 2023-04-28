ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 28.04.23

В Україну разом приїхали з візитом новий президент Чехії Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова. Президенти прибули потягом у Немішаєво, де їх зустріли, серед інших, чеський посол в Україні та колишній український посол у Чехії Євген Перебийніс.

