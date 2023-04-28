ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 28.04.23
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 28 квітня 2023 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|01.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.57
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|01.12.22
|1323803.10
|674569.95
|487144.81
|72199.48
|1020.67
|31316.85
|57551.33
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|01.02.23
|1418522.76
|701969.95
|505604.66
|111642.99
|2563.27
|32768.43
|63973.46
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|27.03.23
|1439885.19
|696969.95
|537279.24
|112463.51
|3110.16
|35668.00
|54394.33
|28.03.23
|1439954.28
|696969.95
|537570.87
|112478.51
|3110.16
|35738.58
|54086.20
|29.03.23
|1440139.99
|696969.95
|537880.23
|112417.78
|3110.16
|35827.47
|53934.40
|30.03.23
|1443042.13
|696969.95
|537920.61
|112584.13
|3110.16
|36048.98
|56408.30
|31.03.23
|1443060.40
|696969.95
|538497.47
|112146.96
|3110.16
|35692.01
|56643.84
|03.04.23
|1443023.54
|696969.95
|537877.83
|112308.13
|3110.16
|35786.11
|56971.36
|04.04.23
|1443043.44
|696969.95
|537851.96
|112348.98
|3110.16
|35925.25
|56837.14
|05.04.23
|1443131.00
|696969.95
|537795.94
|112637.90
|3110.16
|36068.49
|56548.56
|06.04.23
|1429852.97
|696969.95
|531234.33
|108538.63
|3324.04
|35890.26
|53895.77
|07.04.23
|1429768.51
|696969.95
|529339.14
|109467.93
|3324.04
|36086.31
|54581.14
|10.04.23
|1429768.51
|696969.95
|529149.20
|109473.38
|3324.04
|36271.94
|54580.01
|11.04.23
|1429693.29
|696969.95
|529040.04
|109377.16
|3324.04
|36406.59
|54575.51
|12.04.23
|1429742.40
|696969.95
|528937.80
|109416.97
|3324.04
|36499.75
|54593.91
|13.04.23
|1431328.78
|696969.95
|529538.24
|109601.63
|3328.04
|36796.43
|55094.49
|14.04.23
|1432480.21
|696969.95
|530223.61
|109974.71
|3328.04
|37029.65
|54954.24
|17.04.23
|1432609.08
|696969.95
|530042.48
|109858.46
|3328.04
|37221.44
|55188.71
|18.04.23
|1432378.87
|696969.95
|529289.36
|110105.56
|3328.04
|37391.83
|55294.14
|19.04.23
|1432348.15
|696969.95
|529295.46
|110063.02
|3328.04
|37463.89
|55227.79
|20.04.23
|1430582.56
|696919.45
|532629.82
|112144.28
|3328.04
|36619.69
|48941.27
|21.04.23
|1430665.42
|696919.45
|531603.33
|112316.22
|3328.04
|36880.44
|49617.93
|24.04.23
|1430736.02
|696919.45
|530668.38
|112644.20
|3328.04
|37135.94
|50040.02
|25.04.23
|1430802.01
|696919.45
|529377.92
|112763.36
|3328.04
|37380.15
|51033.09
|26.04.23
|1430849.61
|696919.45
|528633.42
|112902.44
|3328.04
|37536.07
|51530.20
|27.04.23
|1436730.27
|694419.45
|532906.99
|116166.90
|3328.04
|37777.54
|52131.35
|28.04.23
|1435028.91
|694419.45
|534364.52
|115449.55
|3328.04
|35644.77
|51822.59
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 28 квітня - 36,5686 грн