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Єна падає після рішення Банку Японії, долар прямує до щомісячних втрат
08:35 28.04.2023 |
Японська єна впала в п'ятницю після того, як Банк Японії (BOJ) підтримав свою ультра-м'яку грошово-кредитну політику, тоді як долар США був на шляху до зниження другого місяця поспіль.
У п'ятничному рішенні Банку Японії, за яким уважно стежили, було оголошено, що він збереже наднизькі відсоткові ставки, як і очікувалося, і не вніс змін до контролю над кривою прибутковості «одноголосним голосуванням».
Проте Банк Японії заявив, що скасує попередні рекомендації, які обіцяють зберегти відсоткові ставки на поточному або нижчому рівні.
Після цього рішення єна впала в умовах волатильної торгівлі і наразі знизилася на 0,5% відносно долара до позначки 134,60.
Вона підскочила відразу після рішення, перш ніж звести нанівець свої досягнення.
Раніше в п'ятницю урядові дані показали, що основні споживчі ціни в столиці Японії Токіо зросли на 3,5% у квітні порівняно з минулим роком, перевершивши ринкові прогнози на знак посилення інфляційного тиску третьої за величиною економіки світу.
"Це тисне на Банк Японії, вони можуть щось зробити в найближчому майбутньому", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets.
На ширшому валютному ринку долар США знайшов деяку підтримку з боку даних, що вказують на все ще стійку інфляцію в Сполучених Штатах, що посилило очікування підвищення ставки на 25 базисних пунктів на засіданні FOMC наступного тижня.
По відношенню до кошика валют індекс долара США зріс на 0,1% до 101,55, хоча місячна втрата склала близько 1% після падіння приблизно на 2,3% у березні.
Стерлінг впав на 0,06% до 1,2492 доларів.
Дані, опубліковані в четвер, показали, що хоча економічне зростання в США в першому кварталі сповільнилося більше, ніж очікувалося, споживчі витрати, що супроводжувалися зростанням інфляції, прискорилися.
Показник інфляції в економіці, індекс цін на валові внутрішні закупівлі, зріс на 3,8% після зростання на 3,6% у четвертому кварталі, тоді як базовий індекс цін PCE підскочив на 4,9% після зростання на 4,4% у попередньому кварталі.
"Загалом очікується, що наступного тижня ФРС знову підніме акції, але оскільки інфляція залишається стійкою, ми очікуємо, що ФРС залишиться без змін до кінця року, позбавивши надії на розворот політики (у другій половині)", - сказали аналітики Societe Generale.
Євро впав на 0,1% до 1,1016 долара, але лишився поблизу свого нещодавнього річного максимуму. Єдина валюта очікувала на місячний приріст більш ніж на 1,5%.
Євро підтримується очікуваннями, що Європейському центральному банку ще багато потрібно зробити для підвищення відсоткових ставок, на відміну від голубиної переоцінки його американського колеги.
«Інвестори віддають перевагу валютам, які можуть запропонувати як внутрішній цикл посилення, що триває, так і можливість для яструбиного сюрпризу на майбутніх засіданнях», - кажуть аналітики ING. "У цьому сенсі євро - одна з дуже небагатьох валют, які на даний момент можуть запропонувати таку комбінацію".
Австралійський долар не змінився на рівні 0,6630 долара, тоді як ківі додав 0,09% до 0,6153 долара.
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