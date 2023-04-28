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Ціни на золото падають через сильну інфляцію та дані по праці, які підживлюють побоювання щодо дій ФРС

08:09 28.04.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото трохи впали в п'ятницю, збільшивши втрати на третю сесію поспіль, оскільки сильніші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції та ринку праці в США змусили знову звернути увагу на побоювання щодо подальшого підвищення ставок Федеральної резервної системи.

Жовтий метал мав завершити тиждень значно нижче за 2000 доларів після того, як не зміг відновити цей рівень на останніх сесіях.

Золото впало в четвер, у той час як прибутковість казначейських облігацій зросла після того, як дані показали, що ціни на витрати на особисте споживання в першому кварталі 2023 були набагато вищими, ніж очікувалося.

Початкові заявки на допомогу з безробіття також несподівано впали за останній тиждень, як показали окремі дані, що вказують на те, що ринок праці був сильним, незважаючи на очікування ФРС щодо деякого охолодження.

Ці дані посилили побоювання, що інфляція залишиться стійкою в найближчі місяці і спричинить подальше посилення політики з боку ФРС. Такий сценарій не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото.

Спотове золото впало на 0,1% до 1985,79 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,2% до 1994,85 доларів за унцію до 20:58 за східним часом (00:58 за Грінвічем). Але цього тижня жовтий метал, як і раніше, демонстрував помірне зростання, перервавши два тижні втрат поспіль.

М'якіші, ніж очікувалося, дані щодо ВВП США за перший квартал показали, що економіка остигає в умовах високих процентних ставок та інфляції. Але враховуючи, що зростання, як і раніше, знаходиться на позитивній території, у ФРС все ще може бути достатньо можливостей для підвищення ставок, враховуючи, що банк дав зрозуміти, що готовий ризикнути легкою рецесією, щоб приборкати високу інфляцію.

Очікується, що центральний банк підніме процентні ставки на 25 базисних пунктів, коли збереться наступного тижня, і уважно стежить за будь-якими сигналами про майбутнє грошово-кредитної політики.

Але попит на золото може зрости наприкінці цього року, якщо США впаде в рецесію і коли ФРС призупинить цикл підвищення ставок. У зв'язку з цим на початку квітня жовтий метал наблизився до рекордних максимумів і все ще мав закрити місяць майже на 1% вище.

Інші дорогоцінні метали подешевшали у п'ятницю: ф'ючерси на платину впали на 0,1%, а на срібло - на 0,3%.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися в п'ятницю і цього тижня мали різко знизитися через побоювання уповільнення економічного зростання.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $3,8898 за фунт і торгувалися зі зниженням на 2,3% за тиждень.

На додаток до слабких показників ВВП США, китайські дані показали, що промисловий прибуток скоротився більше, ніж очікувалося, у першому кварталі, що посилило уявлення про нерівномірне відновлення економіки найбільшого у світі імпортера міді.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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