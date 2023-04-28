Волл-стріт на підйомі, оскільки сезон зростання доходів компенсує побоювання економіки

Технологічний Nasdaq очолив ралі на Волл-стріт у четвер, оскільки сильний квартальний звіт Meta Platforms Inc, материнської компанії Facebook, затьмарив побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в США.

Акції Meta зросли на 13,9% після досягнення найвищого рівня більш ніж за рік після того, як компанія прогнозувала квартальну виручку вище за оцінки, а генеральний директор Марк Цукерберг заявив, що штучний інтелект збільшує трафік до своїх послуг і збільшує продаж реклами.

В результаті індекс послуг зв'язку S&P 500 зріс на 5,5%, що стало найбільшим одноденним відсотковим приростом із лютого 2022 року. Поряд із Meta він отримав підтримку від Alphabet Inc, яка повідомила про оптимістичні результати раніше цього тижня, тоді як Comcast зріс на 10,3%. після вражаючих фінансових результатів у четвер.

"Прибуток Facebook минулої ночі і, у більш широкому сенсі, прибуток великої капіталізації продовжують дивувати зростанням", - сказала Мона Махаджан, старший інвестиційний стратег Edward Jones із Сент-Луїса.

«Були великі очікування щодо доходів, оскільки ці сектори вже перевершили очікування, тому були певні сумніви щодо того, чи вони розчарують. Насправді багато з цих бізнес-моделей виявилися досить стійкими», - сказала вона. «А інша частина історії полягає в тому, що багато компаній, багатих готівкою, запускають програми зворотного викупу».

Після закінчення звичайної сесії акції Amazon.com Inc зросли ще на 7,6% у неробочий час після закриття торгів, повідомивши про квартальну виручку, яка перевіршила прогнози.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 524,29 пунктів, або 1,57%, до 33 826,16 пунктів, S&P 500 додав 79,36 пунктів, або 1,96%, до 4135,35 пунктів, а Nasdaq Composite додав 287, 89 пунктів, або 2,43%, до 12 142,24 пунктів.

У той час як S&P і Dow зафіксували найбільше щоденне відсоткове зростання з 6 січня, Nasdaq продемонстрував найбільше одноденне зростання з 16 березня.

З 11 основних секторів S&P 500 найбільше зросли послуги зв'язку, за ними були дискреційні споживчі товари, що додали 2,8%, тоді як найменше зростання отримала енергетика, яка зросла лише на 0,5%.

Кріс Заккареллі, директор з інвестицій у Independent Advisor Alliance у Шарлотті, Північна Кароліна, зазначив, що економічні дані, опубліковані в четвер, розповідають менш позитивну історію, ніж звіти про прибутки та збитки.

Він показав, що економічне зростання США сповільнилося більше, ніж очікувалося, у першому кварталі, оскільки прискорення споживчих витрат компенсували скороченням інвестицій підприємств у запаси.

«За інших рівних макроекономічних даних сьогодні ранкові були дуже негативними. Враховуючи, що ринок виріс так сильно після цих даних, це показує, що інвестори не звертають уваги на макроекономічні дані... Звіти про прибутки та збитки були дуже добрими. Це безперечно не ірраціональний надлишок», - сказав Заккареллі.

Очікування прибутку в першому кварталі різко покращилися: аналітики прогнозують падіння прибутку компаній зі списку S&P 500 на 2,4% у річному обчисленні порівняно з прогнозом зниження на 5,1% на початку сезону звітності, згідно з оцінками аналітиків, зібраними Refinitiv.

Незважаючи на те, що повільніше зростання ВВП відображало слабкі інвестиції в запаси, очікується, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки ще на 25 базисних пунктів наступного тижня.

«Загалом економіка виглядає так, ніби сповільнюється. Ми думаємо, що оскільки ФРС продовжить, можливо, ще одне підвищення ставок наступного тижня, ми почнемо спостерігати подальше уповільнення. Наш базовий сценарій - помірний економічний спад у другому півріччі», - сказав Махаджан Едварда Джонса.

Акції Eli Lilly and Co зросли на 3,7% після підвищення прогнозу прибутку на весь рік, тоді як акції Comcast різко зросли, перевершивши оцінки квартального прибутку завдяки попиту на послуги широкосмугового доступу і вищої відвідуваності тематичних парків.

Акції EBay Inc піднялися на 5,1% після того, як компанія електронної комерції прогнозувала виручку в поточному кварталі вище за прогнози.

Акції AbbVie Inc впали приблизно на 8% після того, як виробник ліків не виправдав квартальних оцінок виручки від своїх нових препаратів, тоді як акції виробника важкого машинобудування Caterpillar Inc впали, оскільки відсутність невиконаних замовлень сигналізувала про те, що попит, можливо, досяг свого піку.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 3,26 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,89 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 19 нових 52-тижневих максимумів та 4 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 41 новий максимум та 200 нових мінімумів.

На біржах США 10,77 млрд акцій перейшли з рук в руки порівняно із середнім показником у 10,41 млрд. за останні 20 сесій.