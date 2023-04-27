За добу на крипторинку ліквідовано позиції трейдерів на $354 млн на тлі коливання ціни біткоїну

За 24 години сукупний обсяг збитків трейдерів від ліквідації їхніх позицій перевищив $354 млн. Про це свідчать дані Coinglass.

Це відбулося на тлі волатильності ціни біткоїну. 26 квітня перша криптовалюта стрімко зросла, подолавши спочатку рівень $28 000, а згодом і $30 000. Втім, згодом в моменті ціна впала майже на $2000.

На момент написання біткоїн знову почав відновлюватися і торгується близько $29 100.