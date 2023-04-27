Нерезиденти з 1 квітня отримали 800 млн грн купонів за ОВДП - НБУ

Нерезиденти наразі мають можливість репатріювати 800 млн грн, або майже $20 млн, одержаних із 1 квітня як виплати процентного доходу за облігаціями внутрішньої держпозики, повідомив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій на брифінгу в четвер.

"Ресурс, який потенційно може бути виведений з України, - це приблизно $20 млн. Ми стежимо за ситуацією і будемо, у разі необхідності, калібрувати наші заходи", - зазначив він.

Гелетій наголосив, що для Нацбанку і Міфіну пріоритет - щоб кошти, які отримують нерезиденти за ОВДП, були спрямовані на первинний ринок і використані Міністерством фінансів для цілей фінансування дефіциту бюджету.

Заступник голови Нацбанку зазначив, що рішення дозволити нерезидентам репатріацію тільки відсоткового доходу, одержаного після 1 квітня, а не всього, як анонсували раніше, було виваженим, і його підтримали колеги з Міжнародного валютного фонду та, "як не дивно, нерезиденти, з якими ми спілкувалися".

"У поточних умовах, в умовах, коли було ухвалено рішення, ми розуміли, що потенційний обсяг, який може бути виведений за умови, якби не було обмежень, - це до 90 млрд грн. Це великий обсяг для наших золотовалютних резервів, ми мали діяти проактивно, мінімізувати цей ризик", - пояснив Гелетій.

Як зазначалося в матеріалах МВФ наприкінці березня, репатріація основної суми могла б потребувати продажу $1,56 млрд у 2023-2027 роках, тоді як на виведення за кордон одержаних відсоткових платежів до кінця цього року знадобиться приблизно $120 млн.

Згідно з даними НБУ, портфель ОВДП нерезидентів (за сумою основного боргу) скоротився з 62,4 млрд грн на початок лютого до 50,7 млрд грн порівняно з 528,9 млрд грн в українських банків, 115,2 млрд грн у юросіб і 37,3 млрд грн у фізосіб. При цьому тижнем раніше, після великих виплат Мінфіну, він знизився з 53,9 млрд грн до 47,6 млрд грн.

Як зазначала днями інвестгрупа ICU, один із великих гравців на ринку держпаперів, взимку і на початку весни нерезиденти активно купували облігації з погашенням у квітні й травні, сподіваючись репатріювати весь обсяг виплат протягом цих місяців. Однак після того як НБУ відтермінував можливість репатріації, фокус нерезидентів змістився на облігації, за якими найближчим часом заплановано купонні виплати. Тож іноземні інвестори мали більшу частку в погашеному минулого тижня випуску облігацій і їхній портфель різко скоротився. Одразу після отримання погашень нерезиденти почали перевкладати його в нові облігації з виплатою купонів найближчим часом, що дасть їм змогу знову репатріювати отримані купони. Це і є основною причиною великих обсягів торгів тільки тими випусками, які матимуть виплату купонів саме в травні.

"Ймовірно, такі угоди нерезидентів підтримуватимуть обсяги торгів на вторинному ринку на переважно високому рівні", - вважають в ICU.

