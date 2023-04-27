Нацбанк України підвищив прогноз міжнародних резервів на кінець 2023 року до $34,5 млрд

Національний банк України (НБУ) підвищив прогноз міжнародних резервів країни на кінець 2023 року до $34,5 млрд із $27 млрд у січневому прогнозі.

"Загалом цього року обсяг надходжень від міжнародних партнерів може перевищити $42 млрд. Надходження від партнерів, зокрема, сприятимуть зростанню міжнародних резервів до більше ніж $35 млрд наприкінці цього року", - сказав, презентуючи оновлений макропрогноз, голова НБУ Андрій Пишний у четвер.

Нацбанк припускає, що на кінець 2024 року резерви досягнуть $36,1 млрд, тоді як раніше він очікував $31 млрд.

Згідно з оновленим прогнозом, оцінку дефіциту поточного рахунку поліпшено цьогоріч до $13,5 млрд із $20,4 млрд, однак наступного року погіршено до $10,6 млрд із $8,4 млрд, тоді як минулого року його профіцит становив $8 млрд.

НБУ зазначає, що збереження у 2023 році значного дефіциту поточного рахунку, зокрема, пов'язане зі збільшенням імпорту на тлі поступового відновлення внутрішнього попиту, витратами значної кількості вимушених українських мігрантів за кордоном і все ще стриманим експортом через зниження врожаїв та обмеженість логістичних шляхів. Водночас надходження міжнародної допомоги компенсуватиме ці фактори, додав регулятор.

"Чистий приплив валюти в Україну зберігається завдяки значним обсягам міжнародної допомоги. Це посилить спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стійкість та поступово пом'якшувати валютні обмеження", - зазначає НБУ.

