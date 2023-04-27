Європейські акції змішані; результати Barclays та Deutsche Bank у центрі уваги

Європейські фондові ринки у четвер торгувалися різноспрямовано, оскільки інвестори перетравили потік корпоративних доходів, при цьому особлива увага приділялася банківському сектору.

О 04:05 за східним часом (08:05 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,2%, а CAC 40 у Франції зріс на 0,2%.

Квартальний корпоративний сезон у Європі в розпалі, і банківський сектор виходить на перший план.

Акції Barclays зросли на 3,1% після того, як британський кредитор повідомив про вищу, ніж очікувалося, прибутки в першому кварталі в четвер після сильних результатів свого бізнесу кредитних карток.

Акції Deutsche Bank зросли на 0,5% після того, як німецький банківський гігант повідомив про краще, ніж очікувалося, зростання прибутку в першому кварталі на 9%, що є його 11-м квартальним прибутком поспіль, оскільки доход від Вищі відсоткові ставки компенсували падіння доходів в інвестиційний банк.

Акції BBVA зросли на 1,4% після того, як іспанський банк повідомив, що його чистий прибуток у першому кварталі зріс майже на 40% порівняно з тим же кварталом 2022 року завдяки добрим результатам у Мексиці, його основному ринку.

Ці переважно позитивні результати в Європі допомогли послабити побоювання з приводу зараження після того, як регіональний кредитор США First Republic Bank впав на 30% у середу, додавши до аналогічних втрат на попередній сесії, що слідували за тим, як банк повідомив про зняття коштів клієнтами на 100 мільярдів доларів минулого місяця, посиливши побоювання щодо його довгострокової життєздатності.

Крім фінансового сектора, акції Unilever зросли на 1,4% після того, як гігант пакувальних товарів легко перевершив квартальні прогнози продажів у четвер, оскільки значне зростання цін компенсувало невелике падіння обсягів.

Акції AstraZeneca зросли на 0,9% після того, як виробник перевершив очікування щодо прибутку і виручки в першому кварталі, чому сприяли продажу її списку ліків на ринках, що розвиваються.

З іншого боку, акції Pernod Ricard впали на 0,1% після того, як французька група з виробництва спиртних напоїв повідомила про продажі, що розчаровують у третьому кварталі, але заявила, що, як і раніше, впевнена в хороших результатах у 2022/ 2023 повний рік.

Що стосується економічних новин, іспанські роздрібні продажі підскочили на 9,5% у річному обчисленні в березні, що є значним покращенням порівняно з переглянутим зростанням на 4,1% у попередньому місяці, тоді як довіра італійських ділових кіл та споживачів залишалася здоровою. .