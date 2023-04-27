Долар слабшає напередодні публікації даних щодо ВВП США

Долар США ослаб на початку європейської торгівлі в четвер перед публікацією ключових даних про зростання в США на тлі побоювань щодо банківських ризиків зараження, уповільнення економіки та протистояння стелі боргу.

О 03:15 за східним часом (07:15 за Грінвічем) індекс долара, який відстежує курс долара по відношенню до кошика з шести інших валют, торгувався на 0,1% нижче на рівні 101,162, додавши до падіння за ніч на 0,4 %, коли він торкнувся майже двох-тижневий мінімум 101.00.

Долар продовжував падати в четвер, оскільки настрою довкола валюти не сприяла довіра вкладників, яка, мабуть, вичерпалася у First Republic Bank після того, як він повідомив про зняття коштів клієнтами на суму 100 мільярдів доларів минулого місяця.

Його акції впали на 30% у середу, додавши до аналогічних втрат на попередній сесії, що викликало питання щодо його довгострокової життєздатності, а також масштабів майбутнього кредитування від аналогічних регіональних кредиторів США, якщо вони вирішать накопичувати готівку.

Побоювання, що скорочення кредитування стримуватиме подальшу економічну активність, додають ознак того, що економічне зростання в США вже сповільнюється внаслідок агресивного посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи для боротьби з високою інфляцією.

Дані про валовий внутрішній продукт США за перший квартал мають бути опубліковані пізніше в ході сесії, оскільки очікується, що зростання сповільниться до 2,0% за перші три місяці року з 2,6% у попередньому кварталі.

ФРС, ймовірно, підвищить відсоткові ставки ще на 25 базисних пунктів наступного тижня, але зростають очікування, що це буде пік, а ставки почнуть знижуватись у другій половині року.

"Долар насправді не пов'язаний з голубиною переоцінкою очікувань за ставкою ФРС, з очікуваннями щодо зниження ставки, які неухильно зростали з кінця минулого тижня", - зазначають аналітики ING у замітці.

Американські політики також продовжують боротися, щоб домовитися про підвищення стелі боргу країни у розмірі 31,4 трильйона доларів, що призводить до зростання спредів суверенних CDS США, оскільки інвестори хеджують дефолт.

Євро був одним із головних бенефіціарів цієї слабкості долара: пара EUR/USD зросла на 0,1% до 1,1046, повернувшись до піку овернайт на рівні 1,1096, найвищого рівня з квітня минулого року.

Споживчі настрої в Німеччині зросли в середу, а перспективний індекс GfK піднявся всьоме поспіль на тлі ознак того, що найбільша економіка єврозони уникне цьогорічної рецесії.

Очікується, що Європейський центральний банк також підвищить процентні ставки наступного тижня, але оскільки європейська економіка демонструє ознаки відновлення, а банківський сектор регіону вважається більш стійким, центральний банк, ймовірно, продовжить підвищувати відсоткові ставки влітку, підтримуючи єдину валюту.

Пара GBP/USD впала на 0,1% до 1,2463, пара AUD/USD зросла на 0,4% до 0,6623, а пара USD/JPY зросла до 133,71 напередодні засідання Банку Японії у п'ятницю.

Новий керуючий Банку Японії Кадзуо Уеда дав зрозуміти, що в найближчому майбутньому банк значною мірою збереже свою ультра-м'яку позицію, хоча висока інфляція та зростання заробітної плати можуть спровокувати деяке посилення наприкінці цього року.

Пара USD/TRY зросла на 0,2% до 19,4304 напередодні засідання Центрального банку Туреччини щодо встановлення політики, при цьому очікується, що політики збережуть базову ставку на рівні 8,5% протягом другого місяця.