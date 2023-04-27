Азіатські акції знижуються на тлі слабкої звітності та економічної невизначеності

Більшість азіатських акцій продовжили падіння в четвер під тиском слабких регіональних звітів, тоді як побоювання з приводу уповільнення економічного зростання та потенційної банківської кризи у США підірвали настрої.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,3% через різкі втрати брокерської компанії Nomura Holdings і виробника обладнання для тестування напівпровідників Advantest Corp.

Акції Nomura впали на 7% після того, як її квартальний прибуток упав на 76%, оскільки побоювання з приводу банківської кризи та уповільнення зростання вдарили по інвестиційно-банківському підрозділу фірми. Фірма також збільшила витрати через слабшу єну і вищу інфляцію всередині країни.

Акції Advantest впали майже на 11% і стали найгіршими на Nikkei після того, як прогнозували різке падіння квартального прибутку через зниження попиту на чіпи.

Слабкий попит на чіпи також призвів до того, що південнокорейський гігант Samsung Electronics Co Ltd зафіксував падіння свого прибутку в першому кварталі на 96%, а напівпровідниковий підрозділ фірми зазнав рекордних збитків. Але Samsung також прогнозує відновлення попиту в другій половині року, що допомогло акціям компанії оговтатися від ранніх втрат.

Південнокорейський індекс KOSPI торгувався без змін.

Азіатські ринки в цілому рухалися в діапазоні від флету до мінімуму, аналогічно випереджаючи Уолл-стріт, оскільки побоювання, що відновилися, з приводу банківської кризи значною мірою компенсували високі доходи американських технологічних важкоатлетів.

Акції First Republic Bank продовжували падати після того, як компанія повідомила про різке скорочення своїх депозитів, що, як попереджають аналітики, може призвести до послаблення банківського сектора загалом.

Слабкі економічні дані з Китаю також вплинули на настрої, оскільки найбільша економіка Азії зафіксувала значно більше, ніж очікувалося зниження промислового прибутку за перші три місяці року.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,1% та 0,2% відповідно, трохи відновившись після падіння за останні шість сесій. Гонконзький індекс Hang Seng не помінявся.

Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 також торгувалися в бічному тренді на початку торгів, тоді як австралійський ASX 200 впав на 0,4% через тиск на акції основних банківських та гірничодобувних компаній.

В даний час основна увага приділяється ключовим даним щодо ВВП США, які мають бути опубліковані пізніше цього ж дня і, як очікується, дадуть більше сигналів про потенційну рецесію у найбільшій економіці світу. Ринки також чекають на дані щодо інфляції в США напередодні довгоочікуваного підвищення процентної ставки ФРС наступного тижня.

Засідання Банку Японії має відбутися у п'ятницю, хоча центральний банк телеграфував, що залишить свою ультрам'яку політику без змін.