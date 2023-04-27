Ціни на золото трохи випереджають ВВП США та дані щодо інфляції

Ціни на золото тримаються в невеликому діапазоні в четвер, оскільки трейдери причаїлися напередодні даних про економічне зростання США, що є головним індикатором інфляції для ФРС, хоча високий попит на безпечний прихісток утримував жовтий метал поблизу ключових рівнів.

Ціни на зливки торгуються трохи нижче 2000 доларів за унцію після коливання на рівні минулого тижня, на тлі зростання попиту на притулок і спекуляцій щодо грошово-кредитної політики США та відсоткових ставок.

Спотове золото зросло на 0,1% до 1990,01 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,2% до 1999,85 долара за унцію до 20:32 за східним часом (00:32 за Грінвічем). Обидва інструменти трохи зросли за тиждень.

В даний час увага зосереджена в основному на даних по ВВП США за перший квартал, які повинні бути опубліковані пізніше, які, як очікується, покажуть, що зростання сповільнилося після сильнішого, ніж очікувалося, четвертого кварталу. Очікується, що високі відсоткові ставки, підвищена інфляція та уповільнення виробничої активності негативно позначаться на економіці за останні три місяці.

Основний індикатор інфляції для ФРС - індекс цін витрат на особисте споживання - також має бути представлений сьогодні і, як очікується, покаже, що інфляція у березні залишалася стійкою порівняно з попереднім місяцем.

Дані будуть опубліковані перед засіданням ФРС наступного тижня, на якому центральний банк, як очікується, підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів. Але невизначеність щодо того, куди підуть ставки пізніше цього року, чинила тиск на ринки металів на останніх сесіях, особливо через те, що економічні дані намалювали досить слабку картину економіки США.

Але, незважаючи на ознаки уповільнення зростання, кілька чиновників ФРС закликали до подальшого підвищення ставок цього року, особливо з урахуванням того, що інфляція залишається значно вищою за цільовий діапазон центрального банку. Такий сценарій не обіцяє нічого хорошого золоту та інших металів, враховуючи, що він збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами.

На останніх сесіях золото виграло від попиту на безпечний притулок після низки слабких доходів на Уолл-стріт, а також побоювань з приводу банківської кризи, що відродилися.

Інші дорогоцінні метали трохи виросли у четвер: ф'ючерси на платину зросли на 0,1%, а срібло додало 0,5%.

Серед промислових металів ціни на мідь залишилися на п'ятитижневому мінімумі, оскільки побоювання щодо уповільнення економічного зростання вказали на слабкий попит на червоний метал.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 3,8572 долара за фунт після різкого падіння за останні шість сесій.