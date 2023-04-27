Фінансові новини
- |
- 27.04.23
- |
- 09:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото трохи випереджають ВВП США та дані щодо інфляції
08:07 27.04.2023 |
Ціни на золото тримаються в невеликому діапазоні в четвер, оскільки трейдери причаїлися напередодні даних про економічне зростання США, що є головним індикатором інфляції для ФРС, хоча високий попит на безпечний прихісток утримував жовтий метал поблизу ключових рівнів.
Ціни на зливки торгуються трохи нижче 2000 доларів за унцію після коливання на рівні минулого тижня, на тлі зростання попиту на притулок і спекуляцій щодо грошово-кредитної політики США та відсоткових ставок.
Спотове золото зросло на 0,1% до 1990,01 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,2% до 1999,85 долара за унцію до 20:32 за східним часом (00:32 за Грінвічем). Обидва інструменти трохи зросли за тиждень.
В даний час увага зосереджена в основному на даних по ВВП США за перший квартал, які повинні бути опубліковані пізніше, які, як очікується, покажуть, що зростання сповільнилося після сильнішого, ніж очікувалося, четвертого кварталу. Очікується, що високі відсоткові ставки, підвищена інфляція та уповільнення виробничої активності негативно позначаться на економіці за останні три місяці.
Основний індикатор інфляції для ФРС - індекс цін витрат на особисте споживання - також має бути представлений сьогодні і, як очікується, покаже, що інфляція у березні залишалася стійкою порівняно з попереднім місяцем.
Дані будуть опубліковані перед засіданням ФРС наступного тижня, на якому центральний банк, як очікується, підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів. Але невизначеність щодо того, куди підуть ставки пізніше цього року, чинила тиск на ринки металів на останніх сесіях, особливо через те, що економічні дані намалювали досить слабку картину економіки США.
Але, незважаючи на ознаки уповільнення зростання, кілька чиновників ФРС закликали до подальшого підвищення ставок цього року, особливо з урахуванням того, що інфляція залишається значно вищою за цільовий діапазон центрального банку. Такий сценарій не обіцяє нічого хорошого золоту та інших металів, враховуючи, що він збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами.
На останніх сесіях золото виграло від попиту на безпечний притулок після низки слабких доходів на Уолл-стріт, а також побоювань з приводу банківської кризи, що відродилися.
Інші дорогоцінні метали трохи виросли у четвер: ф'ючерси на платину зросли на 0,1%, а срібло додало 0,5%.
Серед промислових металів ціни на мідь залишилися на п'ятитижневому мінімумі, оскільки побоювання щодо уповільнення економічного зростання вказали на слабкий попит на червоний метал.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 3,8572 долара за фунт після різкого падіння за останні шість сесій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мир за рахунок територіальних компромісів неможливий - Зеленський за підсумками розмови з Сі Цзіньпіном
|Турецьке мито на зерно у 130% майже не зачепить український експорт – Мінагро
|Павла Рябікіна призначено послом у Китаї - указ
|Китай докладе зусиль для якнайшвидшого припинення вогню в Україні, - Сі Цзіньпін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|Азіатські акції знижуються на тлі слабкої звітності та економічної невизначеності
|Ціни на золото трохи випереджають ВВП США та дані щодо інфляції
|Nasdaq випереджає ринок, оскільки інвестори вітають Microsoft, Dow падає на транспорті
|НБУ розпочав оцінку стійкості 20 банків і банківської системи
|У CFTC заявили про переговори з Binance щодо подальшої долі позову проти біржі
|Курс долара США знижується на побоюваннях рецесії економіки країни
Бізнес
|SpaceX отримає п'ятий ракетний майданчик в США
|SpaceX буде готова здійснити новий запуск ракети Starship через один-два місяці - Маск
|Porsche Cayenne отримав оновлений салон та більше потужності
|Тисяча доларів за «галочку». Twitter запустив послугу для бізнеса та організацій
|США закликали Південну Корею не заповнювати дефіцит Китаю щодо імпорту мікрочіпів
|Samsung активувала в Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro датчик температури тіла для відстеження циклів
|ASUS Zenbook S 13 OLED — найтонший (всього 1,1 см) у світі 13,3-дюймовий ноутбук з OLED-дисплеєм