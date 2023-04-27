Nasdaq випереджає ринок, оскільки інвестори вітають Microsoft, Dow падає на транспорті

Технологічний індекс Nasdaq закрився в середу трохи вище після того, як сильні результати Microsoft Corp сприяли зростанню акцій технологічних компаній, але S&P 500 і Dow впали через побоювання з приводу ослаблення економіки США і банківського сектора.

Акції економічно чутливих транспортних компаній пережили найнижчий день за 11 місяців, а акції банків упали, оскільки папери регіонального банку First Republic досягли рекордно низького рівня. Інвестори непокояться через банківський сектор після недавнього банкрутства двох американських банків.

Акції Microsoft зросли на 7,2% після оптимістичних квартальних доходів та продажів, у тому числі надійних продуктів штучного інтелекту. Його результати підвищили акції таких компаній як Amazon.com Inc, конкурента хмарних обчислень, на 2,3%; компанія Datadog, що займається аналітикою даних, зросла на 105%; та гігант хмарних обчислень Snowflake Inc закрився у плюсі на 8,5%.

Alphabet Inc повідомила про кращі, ніж очікувалося, результати першого кварталу та план викупу акцій на 70 мільярдів доларів, але її акції впали на 0,1%.

«Ринок шукає напрямок руху економіки та компаній. Ми мали кілька добрих звітів про доходи, але інвестори розуміють, що цього недостатньо, щоб прояснити шлях уперед», - сказала Ліза Еріксон, голова відділу публічних ринків U.S. Bank Wealth Management у Міннеаполісі.

За словами Еріксона, інвестори чекають на нові звіти про доходи та основні показники інфляції в п'ятницю, а також засідання Федеральної резервної системи наступного тижня.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 228,96 пунктів, або 0,68%, до 33 301,87 пунктів; а S&P 500 втратив 15,64 пунктів, або 0,38%, до 4055,99 пунктів. За даними Nasdaq.com, індекс Nasdaq Composite зріс на 0,47%, або 55,19 пунктів, до 11 854,35 пунктів.

Технологічний індекс S&P 500 став єдиним виграв серед 11 основних секторів промисловості, додавши 1,7%. На своєму піку протягом дня він зріс на 2,8%.

Але Dow Transports впав на 3,6%, що призвело до його найбільшого дводенного зниження з травня 2022 року. Індекс постраждав через нестабільність економіки після більш слабких, ніж очікувалося, даних щодо капітальних товарів у середу та слабких результатів United Parcel Service у вівторок.

Нові замовлення на основні капітальні товари (обладнання - ред.), вироблені в США, впали більше, ніж очікувалося, у березні, а постачання скоротилося, що свідчить про те, що витрати бізнесу на обладнання, ймовірно, як і раніше, гальмували економічне зростання в першому кварталі.

Проте прогнози прибутку виглядали набагато оптимістичнішими після оптимістичних звітів у вівторок увечері: аналітики тепер очікують скорочення прибутку компаній S&P 500 у першому кварталі на 3,2% порівняно з очікуваннями зниження на 3,9% всього день тому.

За даними Refinitiv IBES, зі 163 компаній S&P 500, які повідомили про прибуток за перший квартал до ранку середи, 79,8% перевершили очікування аналітиків.



Проте акції регіонального кредитора First Republic Bank впали на 29,8%, досягнувши нового рекордно низького рівня другий день поспіль. Це допомогло знизити банківський індекс S&P 500 на 1,4% на день.

Інвестори були стурбовані ранковим повідомленням про те, що уряд США не бажає планувати свого порятунку після того, як кредитор повідомив про зменшення депозитів цього тижня.

Крім того, американські банківські регулятори розглядали можливість пониження своїх приватних оцінок First Republic, що може обмежити її запозичення у ФРС, повідомляє Bloomberg News. Акції банку впали на 96,1% цього року.

Проте акції PacWest Bancorp, іншого регіонального банку, зросли на 7,5%, оскільки він перевершив оцінки прибутку у першому кварталі та стабілізувався відтік депозитів.

Материнська компанія Facebook Meta Platforms Inc зросла приблизно на 10% після того, як її прогноз виручки у другому кварталі перевершив очікування аналітиків, оскільки ринок цифрової реклами переходить на перевірені та перевірені платформи, такі як Facebook та Instagram.

Акції Activision Blizzard впали на 11,4% після того, як антимонопольний регулятор Великобританії запобіг у її поглинанні Microsoft через проблеми з антимонопольним законодавством.

Випуски, що падають, перевищували число зростаючих на NYSE у співвідношенні 2,07 до 1. Індекс S&P 500 показав п'ять нових 52-тижневих максимумів і 11 нових мінімумів.

На біржах США 11,06 млрд акцій перейшли з рук до рук порівняно із середнім показником у 10,4 млрд за останні 20 сесій.