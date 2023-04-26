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У CFTC заявили про переговори з Binance щодо подальшої долі позову проти біржі
18:25 26.04.2023 |
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) веде переговори з криптовалютною біржею Binance, які можуть призвести як до врегулювання претензій відомства, так і до подальшого судового розгляду. Про це заявила представниця CFTC Крістін Джонсон, пише CNBC.
Вона зазначила, що рішення щодо передачі справи до суду чи можливого врегулювання ще не ухвалено.
У березні CFTC подала скаргу проти Binance та очільника компанії Чанпена Чжао за нібито порушення правил торгівлі. Зокрема, позов стосується трьох компаній - Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited і Binance (Services) Holdings Limited. За даними CFTC, вони задіяні у керуванні глобальною платформою.
Крім того, Джонсон сказала, що вона сподівається, що Конгрес долучиться до розробки та запровадження спеціальних правил для криптокомпаній в США. За її словами, регулювання має бути гнучким.
«Конгресу необхідно активізуватись і чітко пояснити, як вони бачать нагляд за спотовим ринком», - сказала Джонсон.
Нагадаємо, багато учасників американського крипторинку скаржаться на регуляторну невизначеність для сектору. Роботу контролюючих відомств, зокрема Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), засуджують навіть їхні власні представники.
У квітні у Комітеті з фінансових послуг Палати представників США розкритикували дії SEC та її голови Гері Генслера щодо регулювання криптоіндустрії.
Нещодавно американська біткоїн-біржа Coinbase подала позов до федерального суду з проханням змусити SEC внести ясність щодо норм роботи для представників сегменту.
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