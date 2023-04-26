Курс долара США знижується на побоюваннях рецесії економіки країни

Курс долара США знижується під час торгів у середу.

Індекс споживчої довіри в США у квітні впав до 101,3 пункту порівняно зі 104 пунктами на місяць раніше, повідомила дослідницька організація Conference Board днем раніше. Це мінімальний рівень протягом останніх дев'яти місяців.

Ці дані посилили побоювання щодо ймовірності рецесії в економіці країни наприкінці поточного року, зазначає Trading Economics.

Очікується, що Федеральна резервна система, найімовірніше, підвищить ставку ще на 25 базисних пунктів наступного тижня, оскільки ознаки сталої інфляції вказують на те, що цикл посилення ще не завершений. Тим не менш, грошові ринки в даний час прогнозують пік процентних ставок у США в червні, а потім очікується їхнє зменшення до 4,5% і нижче до кінця року з нинішніх 4,75-5% річних.

Євро торгується вдень близько $1,1044 проти $1,0977 за підсумками минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти знаходиться зараз у районі 147,71 єни порівняно із 146,78 єни у вівторок. Курс долара складає 133,76 єни проти 133,72 єни на кінець попереднього торговельного дня.

Індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, знижується в ході торгів на 0,4%. Індикатор WSJ Dollar, який відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, знижується на 0,27%.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2471 у порівнянні з $1,2409 у попередній торговий день. Курс євро становить 0,8858 фунта проти 0,8843 фунта на день раніше.

Опубліковані днем раніше дані про бюджет Великобританії мали слабкий вплив на валютний ринок, проте в цілому вони позитивні для фунта, вважають аналітики Mitsubishi UFG.

Уряд країни залучив 139,2 млрд фунтів минулого фінансового року, що закінчився в березні, що на 13,2 млрд фунтів менше, ніж прогнозувало Управління бюджетної відповідальності (OBR) місяць тому. Влада, як і раніше, націлена на скорочення дефіциту бюджету нижче 3% ВВП протягом п'яти років. OBR прогнозує негативне сальдо у 2024-2025 фінроку на рівні 3,1% ВВП.

Імовірність того, що Банк Англії знижуватиме ставки повільніше за Федрезерва, посилюється, і це допоможе підняти курс британської валюти приблизно до $1,3 або вище, зазначається в повідомленні Mitsubishi UFG.