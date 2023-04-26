Фінансові новини
- |
- 26.04.23
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські акції знижуються; банківські побоювання продовжують тиснути
12:29 26.04.2023 |
Європейські фондові ринки в середу торгуються зі зниженням на тлі занепокоєння станом світової банківської системи, оскільки сезон звітності триває швидкими темпами.
О 03:55 за східним часом (07:55 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 1% нижче, CAC 40 у Франції - на 1,1%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,6%.
Standard Chartered був останнім європейським кредитором, який опублікував результати раніше у середу, і британський банк повідомив про зростання прибутку до оподаткування на 21%, випередивши оцінки, що допомогло його акціям піднятися на 0,5%.
Проте сектор загалом торгувався в мінусі після того, як у вівторок швейцарський банк UBS та іспанський банк Santander, другий за величиною кредитор єврозони з погляду ринкової вартості, розчарували ринки своїми квартальними результатами.
Крім того, швейцарський фінансовий регулятор FINMA поставив під сумнів антикризові плани двох із п'яти системно значущих банків країни - Zuercher Kantonalbank та PostFinance, назвавши їхні плани дій у надзвичайних ситуаціях недостатніми.
Акції First Republic Bank різко впали після того, як минулого місяця стало відомо про зняття коштів клієнтами на 100 мільярдів доларів, що посилило побоювання у всьому регіональному банківському секторі США.
Крім фінансового сектора, акції Danone зросли на 0,8% після того, як глобальний харчовий гігант підвищив прогноз зростання продажів на 2023 рік слідом за тим, як повідомив про більш високу, ніж очікувалося, виручку в першому кварталі.
Акції GSK впали на 0,6% після того, як британський виробник ліків заявив, що очікує зниження зростання скоригованого операційного прибутку в першій половині року через збільшення витрат на запуск очікуваних запусків ліків, навіть незважаючи на те, що він підтвердив свій прогноз на 2023 рік.
Акції Puma впали на 2,7% після того, як німецький виробник спортивного одягу заявив, що очікує зростання продажів у другому кварталі з процентною швидкістю від низької до середньої однозначної цифри, що нижче за річний цільовий показник, посилаючись на високий рівень запасів і поточні проблеми на ринку.
Акції Roche впали на 1,4% після того, як швейцарська медична компанія повідомила падіння продажів у першому кварталі на 7% через падіння попиту на її набори для лікування та діагностики COVID-19.
Ринки акцій відразу отримали імпульс, оскільки результати першого кварталу від американських технологічних гігантів Microsoft і власника Google Alphabet, опубліковані після закриття Волл-стріт, перевершили очікування ринку.
Що стосується економічних даних, прогнозний німецький індекс споживчих настроїв GfK за травень склав -25,7, що є покращенням порівняно з переглянутим попереднім значенням -29,3 та сьомим підвищенням поспіль.
Пізніше на засіданні заплановано виступ низки політиків ЄЦБ, у тому числі Андреа Енріа, Керстін аф Йохнік та Луїса де Гіндоса, які могли б підказати щодо майбутнього напряму грошово-кредитної політики центрального банку.
Очікується, що Європейський центральний банк знову підвищить відсоткові ставки на початку травня, при цьому основним відкритим питанням є розмір кроку, крок у чверть чи півпункту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У США представлено проєкт резолюції про перемогу України у війні з Росією - Маркарова
ТОП-НОВИНИ
|Туреччина запровадила блокуюче мито на імпорт зерна з України
|ЄС запустив процес спільних закупівель газу. Україна також бере участь
|Байден офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін
|ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|Банки відзначають підвищення строковості фондування вперше з 2021 року – опитування НБУ
|Європейські акції знижуються; банківські побоювання продовжують тиснути
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.04.23
|Долар дешевшає до євро та фунта, стабільний щодо єни
|Азіатські фондові індекси падають через економічну невизначенність, а технологічні компанії підтримуються сильними результатами
|Золото дорожчає до 2000 доларів, оскільки економічна нестабільність підвищує попит на безпечний прихісток
|Індекси Волл-стріт впали через те, що прихильники слабких доходів побоюються економічного спаду
Бізнес
|SpaceX буде готова здійснити новий запуск ракети Starship через один-два місяці - Маск
|Porsche Cayenne отримав оновлений салон та більше потужності
|Тисяча доларів за «галочку». Twitter запустив послугу для бізнеса та організацій
|США закликали Південну Корею не заповнювати дефіцит Китаю щодо імпорту мікрочіпів
|Samsung активувала в Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro датчик температури тіла для відстеження циклів
|ASUS Zenbook S 13 OLED — найтонший (всього 1,1 см) у світі 13,3-дюймовий ноутбук з OLED-дисплеєм
|Новий кросовер Smart #3 дебютував у кузові купе