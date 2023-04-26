Європейські акції знижуються; банківські побоювання продовжують тиснути

Європейські фондові ринки в середу торгуються зі зниженням на тлі занепокоєння станом світової банківської системи, оскільки сезон звітності триває швидкими темпами.

О 03:55 за східним часом (07:55 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 1% нижче, CAC 40 у Франції - на 1,1%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,6%.

Standard Chartered був останнім європейським кредитором, який опублікував результати раніше у середу, і британський банк повідомив про зростання прибутку до оподаткування на 21%, випередивши оцінки, що допомогло його акціям піднятися на 0,5%.

Проте сектор загалом торгувався в мінусі після того, як у вівторок швейцарський банк UBS та іспанський банк Santander, другий за величиною кредитор єврозони з погляду ринкової вартості, розчарували ринки своїми квартальними результатами.

Крім того, швейцарський фінансовий регулятор FINMA поставив під сумнів антикризові плани двох із п'яти системно значущих банків країни - Zuercher Kantonalbank та PostFinance, назвавши їхні плани дій у надзвичайних ситуаціях недостатніми.

Акції First Republic Bank різко впали після того, як минулого місяця стало відомо про зняття коштів клієнтами на 100 мільярдів доларів, що посилило побоювання у всьому регіональному банківському секторі США.

Крім фінансового сектора, акції Danone зросли на 0,8% після того, як глобальний харчовий гігант підвищив прогноз зростання продажів на 2023 рік слідом за тим, як повідомив про більш високу, ніж очікувалося, виручку в першому кварталі.

Акції GSK впали на 0,6% після того, як британський виробник ліків заявив, що очікує зниження зростання скоригованого операційного прибутку в першій половині року через збільшення витрат на запуск очікуваних запусків ліків, навіть незважаючи на те, що він підтвердив свій прогноз на 2023 рік.

Акції Puma впали на 2,7% після того, як німецький виробник спортивного одягу заявив, що очікує зростання продажів у другому кварталі з процентною швидкістю від низької до середньої однозначної цифри, що нижче за річний цільовий показник, посилаючись на високий рівень запасів і поточні проблеми на ринку.

Акції Roche впали на 1,4% після того, як швейцарська медична компанія повідомила падіння продажів у першому кварталі на 7% через падіння попиту на її набори для лікування та діагностики COVID-19.

Ринки акцій відразу отримали імпульс, оскільки результати першого кварталу від американських технологічних гігантів Microsoft і власника Google Alphabet, опубліковані після закриття Волл-стріт, перевершили очікування ринку.

Що стосується економічних даних, прогнозний німецький індекс споживчих настроїв GfK за травень склав -25,7, що є покращенням порівняно з переглянутим попереднім значенням -29,3 та сьомим підвищенням поспіль.

Пізніше на засіданні заплановано виступ низки політиків ЄЦБ, у тому числі Андреа Енріа, Керстін аф Йохнік та Луїса де Гіндоса, які могли б підказати щодо майбутнього напряму грошово-кредитної політики центрального банку.

Очікується, що Європейський центральний банк знову підвищить відсоткові ставки на початку травня, при цьому основним відкритим питанням є розмір кроку, крок у чверть чи півпункту.