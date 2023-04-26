Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські акції знижуються; банківські побоювання продовжують тиснути

12:29 26.04.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки в середу торгуються зі зниженням на тлі занепокоєння станом світової банківської системи, оскільки сезон звітності триває швидкими темпами.

О 03:55 за східним часом (07:55 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 1% нижче, CAC 40 у Франції - на 1,1%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,6%.

Standard Chartered був останнім європейським кредитором, який опублікував результати раніше у середу, і британський банк повідомив про зростання прибутку до оподаткування на 21%, випередивши оцінки, що допомогло його акціям піднятися на 0,5%.

Проте сектор загалом торгувався в мінусі після того, як у вівторок швейцарський банк UBS та іспанський банк Santander, другий за величиною кредитор єврозони з погляду ринкової вартості, розчарували ринки своїми квартальними результатами.

Крім того, швейцарський фінансовий регулятор FINMA поставив під сумнів антикризові плани двох із п'яти системно значущих банків країни - Zuercher Kantonalbank та PostFinance, назвавши їхні плани дій у надзвичайних ситуаціях недостатніми.

Акції First Republic Bank різко впали після того, як минулого місяця стало відомо про зняття коштів клієнтами на 100 мільярдів доларів, що посилило побоювання у всьому регіональному банківському секторі США.

Крім фінансового сектора, акції Danone зросли на 0,8% після того, як глобальний харчовий гігант підвищив прогноз зростання продажів на 2023 рік слідом за тим, як повідомив про більш високу, ніж очікувалося, виручку в першому кварталі.

Акції GSK впали на 0,6% після того, як британський виробник ліків заявив, що очікує зниження зростання скоригованого операційного прибутку в першій половині року через збільшення витрат на запуск очікуваних запусків ліків, навіть незважаючи на те, що він підтвердив свій прогноз на 2023 рік.

Акції Puma впали на 2,7% після того, як німецький виробник спортивного одягу заявив, що очікує зростання продажів у другому кварталі з процентною швидкістю від низької до середньої однозначної цифри, що нижче за річний цільовий показник, посилаючись на високий рівень запасів і поточні проблеми на ринку.

Акції Roche впали на 1,4% після того, як швейцарська медична компанія повідомила падіння продажів у першому кварталі на 7% через падіння попиту на її набори для лікування та діагностики COVID-19.

Ринки акцій відразу отримали імпульс, оскільки результати першого кварталу від американських технологічних гігантів Microsoft і власника Google Alphabet, опубліковані після закриття Волл-стріт, перевершили очікування ринку.

Що стосується економічних даних, прогнозний німецький індекс споживчих настроїв GfK за травень склав -25,7, що є покращенням порівняно з переглянутим попереднім значенням -29,3 та сьомим підвищенням поспіль.

Пізніше на засіданні заплановано виступ низки політиків ЄЦБ, у тому числі Андреа Енріа, Керстін аф Йохнік та Луїса де Гіндоса, які могли б підказати щодо майбутнього напряму грошово-кредитної політики центрального банку.

Очікується, що Європейський центральний банк знову підвищить відсоткові ставки на початку травня, при цьому основним відкритим питанням є розмір кроку, крок у чверть чи півпункту.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2858
  0,0567
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3690  0,26 0,69 38,0345  0,20 0,52
EUR 40,7772  0,30 0,73 41,7010  0,24 0,57

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес