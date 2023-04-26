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Долар дешевшає до євро та фунта, стабільний щодо єни
09:41 26.04.2023 |
Долар США дешевшає до євро та фунта стерлінгів на торгах у середу, стабільний у парі з єною.
Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.
Долар коригується після зміцнення до основних валют напередодні. Попит на активи "тихої гавані" у вівторок виріс на тлі побоювань нової хвилі банківської кризи в США, що виникли за публікацією звітності First Republic Bank. Банк, який зіткнувся з серйозними труднощами після краху Silicon Valley Bank, повідомив про 41% зниження обсягу коштів на депозитах у першому кварталі.
Інвестори, як і раніше, очікують, що Федеральна резервна система (ФРС), яка проводить чергове засідання наступного тижня, підвищить базову процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.) з поточного рівня в 4,75-5%.
Водночас, ринок очікує, що Федрезерв завершить цикл підйому ставки в червні і опустить її нижче 4,5% до кінця поточного року.
У центрі уваги трейдерів цього тижня - попередні дані про динаміку ВВП США за перший квартал, які будуть опубліковані у четвер. Крім того, у п'ятницю буде оприлюднено звіт про доходи та витрати американців за березень, який включає дані про динаміку споживчих цін (індекси PCE та PCE Core). Консенсус-прогноз аналітиків передбачає уповільнення темпів зростання індексу PCE Core, який не враховує зміни вартості продуктів харчування та енергоносіїв, у березні до 4,5% у річному вираженні з лютневих 4,6%.
Пара євро/долар за даними на 9:15 EET у середу торгується на рівні $1,0992 порівняно з $1,0977 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта піднялася до $1,2431 порівняно з $1,2409 напередодні.
Курс американської валюти до єни становить 133,7 єни проти 133,72 єни у понеділок.
У четвер стартує дводенне засідання Банку Японії, яке стане першим для нового глави ЦБ Кадзуо Уеди.
Напередодні Уеда, який виступив в одному з парламентських комітетів, підтвердив намір зберігати м'яку грошово-кредитну політику в Японії.
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